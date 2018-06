Dirigentes de diversas organizaciones participaron en la reunión del sábado. (Télam)

"Otra ley Banelco, no"

Pordjuarez@cronica.com.ar, hijo de Hugo y secretario adjunto del gremio de Camioneros, fue la voz principal de un plenario político y sindical reunido en Mar del Plata , desde donde vaticinó que el paro de mañana será "contundente" y pidió "continuidad" en la lucha más allá de la medida de fuerza. En el encuentro, realizado ayer en el Hotel Riviera de la Ciudad Feliz, Moyano hijo advirtió que "no sirve de nada llevar a cabo un paro contundente, como va a ocurrir, y al otro día volver a sacarse una foto con el ministro y los funcionarios".La jornada fue organizada por la denominada "Multisectorial 21F", que nuclea a sindicatos y expresiones políticas, y fueron de la partida representaciones gremiales de sindicatos como Camioneros, Uocra, CTA, CTA Autónoma, Simape, Sanidad, Somy y la Corriente Federal Sindical, entre otros. En el panel de expositores, junto a Moyano, se ubicaron, referente de la agrupación La Alameda, y el economista, entre otros. A Vera, quien en los próximos días se reunirá en Roma con el papa, Moyano le pidió: "Mandale un saludo de parte de los trabajadores, y decile que acá estamos peleando y resistiendo"."Lamentablemente este Gobierno está llevando a cabo un plan económico que perjudica a los trabajadores y la única forma de revertirlo es saliendo a la calle, expresándose y el próximo año en las urnas", aseguró también el líder de los camioneros. También pidió que los líderes sindicales exijan en paritarias el 25% de aumento que logró Camioneros, y dijo que algunos "muchachos se asustaron y firmaron por el 15".También hubo cuestionamientos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a los legisladores que no dieron quórum en la fallida sesión propuesta por el peronismo para debatirlo en la Cámara."Cómo peronistas nos dolió cuando hace pocos días los diputados de algunos sectores del peronismo no bajaron a dar quórum cuando se trató una sesión para repudiar el acuerdo", dijo Moyano, y pidió "tener memoria".Asimismo, se rechazó la reforma laboral planteada por el gobierno al indicar Moyano que los trabajadores no quieren "una ley Banelco, una reforma laboral que viene a quitar derechos", al recordar las denuncias por pago de sobornos para la aprobación de la reforma laboral en el gobierno deMoyano también se refirió a las elecciones presidenciales del año próximo y dijo que el sector trabajador está dispuesto a "dar pelea" y se esperanzó con el triunfo de "un nuevo presidente del sector del peronismo que lleve la bandera de la dignidad y el trabajo argentino".En esta línea explicó que "la única forma de cambiar este plan económico es el próximo año, en el 2019, frente a las urnas y seguir unidos con todas las jornadas de protesta que lleven adelante cada una de las organizaciones".Nacida un 21 de febrero, la Multisectorial F21 es una unión de gremios, movimientos sociales y políticos que tiene la intención de elevar propuestas para que puedan ser evaluadas por un futuro candidato presidencial del peronismo. Participan actores del PJ, las regionales cegetistas, y otras centrales obreras como parte de la CTA, movimientos sociales y la Corriente Federal Sindical.