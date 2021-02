La novela del "Vacunatorio VIP" recién está escribiendo sus primeros capítulos. Tras el pedido de renuncia a Ginés González García -quien dejó una carta de despedida sin mayores declaraciones ante la prensa-, Alberto Fernández se mostró dolido porque "le exigí la renuncia con dolor". En declaraciones informales ante Página/12 el Presidente reconoció que Ginés González García "era un gran ministro, y además lo quiero, pero lo que hizo es imperdonable". Las palabras del Presidente destacaron que "la política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias".

El mandatario se enteró del escándalo en puerta el jueves por la tarde, mientras cenaba con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fue el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, quien le comunicó que el operativo de vacunación "paralelo" se convertiría en tapa del diario Clarín entre el viernes y el sábado siguientes. "Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como Presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios", consideró Alberto Fernández.

Desde su cuenta personal de Twitter, el Presidente dijo que "lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse. No quiero avalar con mi silencio semejante proceder". Dijo que por Ginés "guardo mi sincera gratitud", ya que "ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima".

Guardo por @ginesggarcia mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima. — Alberto Fernández (@alferdez) February 21, 2021

"Le he encomendado a Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse", escribió el jefe de Estado, que este lunes llega a México para celebrar el aniversario número 200 de su independencia.