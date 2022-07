El diputado nacional por La Libertad Avanza y economista, Javier Milei, insistió este lunes que Argentina "está camino a ser Venezuela" y para que eso ocurra, consideró, "falta que estalle la crisis final".

Así afirmó en horas en que la ministra de Economía, Silvina Batakis, encabezaba una serie de reuniones en Washington con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial.

"Cuando ves el salario en dólares de los argentinos, es de los peores en la región, estamos camino a ser Venezuela. En 2002, el PBI cayó 10,9%, si tomas el PBI per cápita de hoy, está 16% por debajo del que teníamos en 2011. Tenes un desastre, estamos en camino a los niveles de pobreza que teníamos en medio del despiole en 2022. En Argentina puede pasar todo", analizó el legislador libertario en declaraciones que reprodujo el sitio Infobae.

Advirtió que el país está "al borde una explosión colosal", ya que -evaluó- "los indicadores sociales de la economía argentina son peores que los que teníamos en 2001". "En el plano social estamos muy complicados. Si yo miro el desequilibrio monetario hoy es el doble que el que teníamos en la previa al rodrigazo”, sostuvo.

“El peso no es reserva de valor, con lo cual no solo te castiga tu consumo presente, sino también futuro. Te obliga a demandar más pesos de los que quisieras tener, con lo cual te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, la estafa se hace más grande. Daño sobre la libertad, propiedad, nivel de vida. No reconocen la naturaleza monetaria de la inflación, que es un fenómeno monetario, donde la oferta crece por encima de la demanda. Estos tipos se afanaron 11 puntos del PBI. Es un modelo de corrupción y empobrecimiento, donde le va bien a los corruptos de la política y para el traste al que labura. ¿Cómo puede ser que entre el 30% y 40% de los que trabajan son pobres?”, cuestionó Milei.

Al ser consultado por el ex ministro Martín Guzmán, el ultraderechista lo tildó de "pelele y no era apto para el cargo", y consideró que su sucesora Batakis es "más del problema y va a ser un desastre".

Desde el Gobierno, indicó el economista, "tratan de estirar esta bomba lo que más puedan para que le estalle a otro. No podemos saber cuándo explota esta bomba. Cada vez que meten una restricción en el mercado de cambios es como si fuese una devaluación”.

Para Milei, el presidente Alberto Fernández "está frente a un momento crucial de la historia y tiene la gran posibilidad de convertirse en un estadista. Tendría que tener la estatura de un estadista, hacer lo que hay que hacer y bancársela. Están haciendo todos cálculo político, nadie quiere pagar el costo. Si Alberto considera que no está para llegar hay algo que se llama ley de acefalía, Argentina tuvo crisis muy duras en 2001 y 2002 y las instituciones lo resolvieron”.

“La única forma en la que podés salir de esto es haciendo un fuerte programa de estabilización con una fuerte reducción del gasto público. Batakis no cree en eso. La única forma de que este programa sea exitoso es que sea creíble, la credibilidad tiene dos dimensiones, la reputación y la otra la solvencia técnica. Pero dada la reputación de Alberto Fernández, la reputación de Cristina Kirchner, la Cámpora y los orcos, aún cuando trajeras a miles de economistas es imposible y encima la tenés a Batakis”, concluyó.