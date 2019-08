El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que "triunfó la unidad del campo popular", al hablar en su primer encuentro con intendentes y postulantes a jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires tras las PASO, para evaluar los comicios y preparar la campaña de octubre.



En su exposición ante los jefes comunales, Kicillof dijo: "Estoy orgulloso del trabajo que hicieron en cada distrito para poner en movimiento a la provincia de Buenos Aires".



Previamente, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien ofició de anfitrión, abrió el encuentro dándole la bienvenida a los más de 80 intendentes, candidatos bonaerense y legisladores provinciales que tomaron sitio alrededor de la mesa en forma de "U" que se dispuso en el polideportivo "Delfo Cabrera".



En declaraciones a la prensa al concluir el encuentro, Kicillof aseguró que seguirá con su recorrida por la provincia de Buenos Aires para "exhibir los problemas de los trabajadores, los comerciantes, los industriales y pequeños productores rurales".



"La sociedad se manifestó en las PASO contra el marketing y las campañas sucias, y quiere, sobre todo en Buenos Aires, un compromiso de nuestra parte para que atendamos sus necesidades como pagar las facturas de los servicios o que haya clases", apuntó, quien aseveró que "triunfó la unidad del campo popular".



El candidato negó haber recibido un llamado de la gobernadora María Eugenia Vidal tras el triunfo que el Frente de Todos obtuvo en las PASO del 11 de agosto, pero aclaró que "no era necesario tener un contacto" después de unas primarias.



"Todavía no se definió nada y tenemos que seguir trabajando. El Gobierno nacional debe asumir la realidad y hacerse responsable de la situación, es una administración que comenzó hacer tres años y medio", sostuvo.



El actual diputado nacional respaldó el pronunciamiento que hoy formularon los gobernadores que se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones, donde consensuaron un documento que le solicita al Gobierno nacional retrotraer las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias.



"Suscribimos lo que dijeron los gobernadores porque en definitiva una quita en la coparticipación afectará también a los municipios. No se pueden quitar recursos sin consensuar primero con las provincias", subrayó.



Kicillof ocupó el centro de la mesa cabecera y lo flanquearon a la derecha el intendente y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray (Esteban Echeverría), quien estuvo a cargo de la convocatoria; Gabriel Katopodis (San Martín), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), el diputado provincial Carlos "Cuto" Moreno (Tres Arroyos), Mario Secco (Ensenada), Constanza "Coty" Alonso (Chivilcoy) y Marisa Fassi (Cañuelas).



En tanto, a su izquierda se ubicaron Ferraresi, Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C.Paz), Gustavo Menéndez (Merlo), la senadora provincial Teresa García, Andrés Watson (Florencio Varela), Fernanda Raverta (Mar del Plata) y Florencia Saintout (La Plata).



"Este espacio se llama 'Delfo Cabrera', que fue uno de los grandes ganadores olímpicos en el año '48, fruto del esfuerzo y trabajo de las políticas de Estado de Perón, que llevó adelante la bandera del deporte", dijo Gray tras las palabras de bienvenida de Ferraresi.



El presidente del PJ agradeció el esfuerzo de "los intendentes e intendentas que pusieron todo para una buena campaña y una buena elección, lo que es muy difícil con un gobierno nacional y provincial en contra".



"Vienen buenos tiempos para el peronismo, porque les va a tocar gobernar con un presidente y gobernador peronista", vaticinó Gray.



En la reunión se realizó un análisis general de la situación de la provincia, con foco en las áreas de salud, educación, seguridad, empleo, producción y las cuentas públicas.



Tras esas palabras, se abrió el micrófono para escuchar a los distintos referentes comunales y el cierre estuvo a cargo de Kicillof.



Fuentes kirchneristas explicaron que la compañera de fórmula de Kicillof e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, estuvo ausente porque se encuentra en Puerto Rico, en una cumbre internacional, en su calidad de presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM).



También asistieron intendentes y candidatos a jefes comunales como Juan Zabaleta (Hurlingham), Carlos Osuna (Las Heras), Luis Andreotti (San Fernando), Angel Ralinqueo (25 de Mayo), Leonardo Luis Boto Alvarez (Luján), Mariel Fernández (Moreno), Francisco Laporta (San Miguel), Juan Agustín De Bandi (Tres de Febrero), Lorenzo Beccaria (Vicente López), Patricio Di Palma (Arrecifes), Esteban Damián Sanzio (Baradero), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Ricardo Casi (Colón), María Eugenia Ball Lima (Pergamino), Cristina Burgos (Ayacucho) y Gustavo Barrera (Villa Gesell), entre otros.