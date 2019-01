Mientras aguarda para definir su calendario electoral, el jefe de gobierno porteño consideró que sería "natural" que busque la reelección para el cargo. "Todavía no lanzamos ninguna candidatura: estoy enfocado en las obras pero siento que sería natural ir por la reelección porque hay muchos proyectos que terminan ahora y otros que no. Hay mucho trabajo en marcha que me entusiasmaría seguir haciendo", aseguró Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones a radio Continental.

Tras recordar que la ciudad todavía no definió la fecha de elecciones, el jefe de gobierno porteño sostuvo que "no es un tema de rédito electoral, hay argumentos válidos a favor y en contra (de desdoblarlas), pero aún hay tiempo". Las declaraciones llegaron tras una recorrida en bicicleta que realizó junto al jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, por las obras del del Viaducto Mitre, cuya obra va a elevar las vías del ferrocarril Mitre a lo largo de 3,9 kilómetros desde Av. Dorrego hasta Av. Congreso, entre los barrios de Palermo y Núñez.

"Es un ejemplo del trabajo en equipo con el gobierno nacional. Trabajando en equipo podemos hacer obras como esta que en términos técnicos son del mejor nivel mundial", remarcó el jefe de gobierno.