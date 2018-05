, líder del sindicato de Camioneros y presidente del Club Atlético Independiente, brindó una conferencia de prensa desde esa institución, indicó en la tarde de este martes que si el presidente de la Nación,veta la ley para evitar la suba en el aumento de los tarifas de los servicios públicos podría convocar a un paro y movilización de gremios aliados.Además, hizo referencia al anunció de Macri sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) el cual calificó como que es “la entrega total del país”.De esta manera Moyano advirtió, sobre la ley de tarifas, que: “Si se veta, que sería el tercero en dos años, me parece que ya sale de la democracia”, por lo tanto y ante la consulta indicó que no descarta un paro con movilización y sostuvo que para definirlo “hay que ver si lo acepta la gente”.Más tarde, se refirió al anuncio de Macri sobre la convocatoria al FMI y sin pelos en la lengua dijo: “¿Qué voy a opinar? Era lo previsible, pero nunca pensé que se iba a hacer de la forma en que se hizo. Es una entrega total del país”.Por último, manifestó: “Yo creía que iba a ser un Gobierno que iba corregir algunas cosas, pero no de la forma en que lo ha hecho. Es un disparate aumentar los servicios. Estos muchachos nunca han sufrido necesidades. Ellos creen que toman una decisión y bueno... pero en realidad le están sacando un plato de comida a la gente y ellos no lo saben, porque no lo han vivido”.