Camiones al costado de las rutas, servicios paralizados y una Plaza de Mayo llena, fueron las imágenes que representaron la protesta que el gremio liderado por la familia Moyano encabezó este jueves. Frente a la Casa Rosada, donde confluyó la movilización de las dos CTA y los movimientos sociales, dirigentes gremiales ratificaron la adhesión a la huelga del lunes 25 confirmada por la CGT. Y Pablo Moyano fue más allá: “No se descarta un paro nuestro de 48 horas para el 26 y 27 de junio”.

A la marea verde por la legalización del aborto se le sumó el verde de los Camioneros. El sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano protagonizó una jornada de protesta en reclamo a su negociación salarial, teniendo en cuenta que en las dos audiencias que tuvieron en el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresarias ofrecieron un aumento del 15% en dos tramos, mientras que el reclamo del gremio es una suba del 27% más cláusula gatillo.

Por eso, desde el palco, Pablo Moyano resumió que buscan “un salario digno”. En ese sentido, dijo de “insistir en el pedido” y rechazó la modificación el convenio colectivo de trabajo y pidió por el bono de fin de año. “Que el gobierno deje de presionar a los empresario”, resumió.

Su padre, Hugo, recorrió distintas fábricas y constató que “el acatamiento es impresionante”, aunque “siempre algún carnero hay”. El presidente de Independiente, dijo “esperar el resultado y la respuesta del sector empresario” para “después decidir”. “La lucha es la única forma de pelear”, siguió.

Con su estilo confrontativo, Pablo Moyano disparó contra Mauricio Macri: “Que la plata se la saque a las mineras, al campo. Que les pidan a sus funcionarios que traigan la que tienen afuera al país. Pero que no le saque la plata a los trabajadores”. “Si quieren decir que es un paro a la brasileña, que lo digan. Acá defendemos a los camioneros”, siguió diciendo quien fuera secretario gremial de la CGT, cargo que dejó y cuyo reemplazante, Omar Pérez, también se subió al palco. “Esta unidad -agregó Moyano hijo- nació el 22 de febrero. Pasó la marcha del obelisco, las mujeres, docentes, movimientos sociales... nada va a quebrar esta alianza. Vamos a seguir estando en las calles defendiendo el interés de los trabajadores”.

“Acatamiento del 100%”

Según Pablo, “el acatamiento fue del 100%. Es un paro histórico. Hoy no circula ningún camión. No hay recolección, no hay combustible, no se trasladan caudales”, ejemplificó. Por su parte, en el palco de Plaza de Mayo estuvieron presentes, entre otros, Sonia Alesso (titular de Ctera, docentes nacionales); Hugo Yasky (diputado nacional por Unidad Ciudadana y CTA de los Trabajadores); Pablo Micheli (CTA Autónoma); Daniel Catalano (Ate Capital Federal); Roberto Baradel (Suteba); entre otros. “Vamos todos al paro del 25 pero en plan de lucha”, resaltó Micheli, quien pidió “continuidad”, mientras que su par, Hugo Yasky, apuntó: “Hemos sumido el compromiso las dos CTA de conformar un gran reagrupamiento del movimiento sindical y social”.