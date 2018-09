El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que "no es un momento oportuno" para realizar un paro nacional como el convocado por la CGT para el martes y se comprometió a "mantener el diálogo" con los sectores gremiales.



Sica manifestó: "Estamos de acuerdo que la huelga es un derecho constitucional que tienen ganado los trabajadores, tienen derecho a ejercerlo cuando lo consideren necesario, pero desde nuestra mirada no es un momento oportuno para este tipo de medidas".



En diálogo con radio Milenium, añadió: "Este es un momento donde hay un esfuerzo colectivo muy fuerte de todos los sectores para poder atravesar la crisis, me parece que no es un momento adecuado para una medida de este tipo".



Este será el cuarto paro que llevara adelante la CGT durante el mandato de Mauricio Macri en rechazo a la critica situación económica y social que atraviesa el país. Además, contará con el apoyo de las tres CTA.



"Tenemos un diálogo con ellos (gremios) y vamos a seguir manteniendo el diálogo, es mi función. No puedo enojarme ni cortar el diálogo porque eso eso estaría afectando a todas las personas que mañana no van a tener transporte que quieran ir a trabajar", señaló.



Y concluyó: “Acá no es un tema de que está el diálogo cortado, el diálogo existe y fluye en todos los niveles en los cuales tenemos que trabajar. Nuestra responsabilidad como gobierno es seguir manteniendo canales de diálogo porque estamos para mejorar la vida de la gente".