El arzobispo de la ciudad de La Plata, Víctor Manuel Fernández, respaldó hoy las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia por coronavirus, al afirmar que valora "la preocupación por cuidar la vida humana por encima de otros factores" y analizó que en el AMBA no están dadas las condiciones para avanzar en una flexibilización del aislamiento.



"Si tuviéramos el caos de un sistema sanitario desbordado, las consecuencias económicas serían todavía más graves que las que está ocasionando la cuarentena", consideró el prelado en declaraciones formuladas a Télam.



Fernández, uno de los hombres de la Iglesia argentina que más conoce e interpreta el pensamiento de Francisco, analizó que "sería horroroso e inolvidable que estuviéramos decidiendo a quién se coloca un respirador y a quién se lo quita".



En ese marco, graficó que "aún nuestro vecino Chile está en una situación sanitaria extrema habiendo optado por una cuarentena más segmentada que la nuestra" y expresó que "Brasil, que optó por burlarse de la situación, ahora tiene una caravana de muertos".Consultado sobre el documento que emitieron el viernes unos 300 políticos, científicos, artistas e intelectuales, entre los que había ex funcionarios del gobierno anterior, en el que advirtieron sobre la existencia de una "infectadura" por la cuarentena, dijo que "la aparición de esas reacciones no es exclusiva de Argentina".



"Es lo mismo que dicen y hacen sectores extremos en muchos países", reflexionó Fernández y manifestó que "llama la atención que se hayan prendido en eso algunas personas que no parecían tener ese perfil".



En ese sentido, el cura opinó que "es comprensible que se desee avanzar en una flexibilización de la cuarentena, sobre todo si uno piensa en el drama de los pequeños comerciantes con pocos ahorros o de la gente de clase media baja que fácilmente cae bajo la línea de la pobreza", pero subrayó que "en la mayor parte del país esa flexibilización ya se está dando".En esa línea, destacó que "el AMBA, con sus bolsones de asentamientos muy precarios y villas, no nos permite avanzar tan rápido".



Luego, estimó que "es mayoritaria la conciencia de que no se puede abandonar a los sectores más vulnerables a su suerte" y añadió que "pocos dicen hoy que son unos vagos o unos 'negros de m...' Al contrario, gracias a Dios la mayoría sabe advertir que son seres humanos con nuestra misma dignidad".



"Queda claro que el Estado y la sociedad tienen que ocuparse. El gobierno se está ocupando, pero al mismo tiempo se vuelve patente que antes no nos ocupamos, que en muchos lugares se les daba algo de comida o algún subsidio, pero no se resolvían los problemas estructurales de estos barrios", dijo el arzobispo.

Fernández planteó que "si no los ponía en peligro esta pandemia, tarde o temprano estarían expuestos ante algún peligro semejante", recordó que los curas villeros vienen reclamando hace mucho al respecto y reconoció que "algo se hizo, tanto en CABA como o en algunas ciudades del Conurbano, pero a un ritmo muy lento que hizo que ahora se nos acabara el tiempo".



Para el arzobispo de La Plata, la pandemia presenta a la sociedad dos posibilidades: "Optar por salvarnos juntos o elegir el 'sálvese quien pueda'. Espero que nuestra sociedad tome el mejor camino. Pero eso no será después. Es ahora".



"La pregunta es ¿qué camino estamos tomando ahora como sociedad? Uno puede responderse mirando dos cosas distintas: por un lado vemos políticos que pueden pensar diferente pero en estas circunstancias hacen primar el bien común y trabajan juntos", manifestó y finalizó: "Por otro lado, vemos chicanas, politiquería, una campaña electoral demasiado anticipada".