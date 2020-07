El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró este jueves que, a partir de los primeros datos desde el inicio de la última etapa de aislamiento, "se acható la curva de casos de coronavirus en la provincia" y que el gobierno provincial evalúa la posibilidad de pasar a fase 2 de la cuarentena.



"Por la información que tenemos hasta el momento, que es preliminar, la velocidad de ascenso de los casos se detuvo, no es que dejó de crecer sino que se acható la curva, esta subiendo todavía, pero a mucho menos velocidad", sostuvo hoy Kreplak.



Y agregó que si bien "esto no es una conclusión, nos haría pensar que puede ser que si de acá al 17 (de julio) esto se sostenga, podamos pasar de fase uno a fase dos, pero no lo podemos asumir ahora porque para eso acordamos esperar a los quince días".

Keplak aclaró que todos los datos que tienen hasta el momento son preliminares pero que igualmente permiten ver quea partir del 1 de julio en AMBA, donde se registra el mayor foco de contagio de coronavirus,"Nos faltarían dos o tres días más para saber si esta es una tendencia real, y de esa manera uno podría decir 'cumplimos el objetivo' y probablemente no se pueda seguir en la fase uno, pero tampoco estamos diciendo se redujeron los casos o paso la pandemia ni nada de eso", aseguró Kreplak al hablar por radio Continental.El viceministro de Salud bonaerense señaló que las mayores restricciones en el aislamiento social preventivo y obligatorio provocaron "una caída objetiva en la movilidad, no sólo en el transporte público sino también en los barrios y eso nos permite saber que hay menos posibilidad de contagios y si además vemos la curva, vemos que está achatándose un poco".

De todos modos, Kreplak admitió que estas restricciones "se cumplen menos que en la primera cuarentena pero mucho más que antes del 1 de julio" y agregó que desde el Ministerio también "preveíamos" que esto podía pasar.Sin embargo, dijo, el aislamiento permitió que Argentina tenga "una tasa de letalidad por debajo de los mejores indicadores mundiales, estamos por debajo de 2 a nivel país y 1,8 en la provincia, y eso se debe a que todavía no se colapso el sistema de salud. En Europa, cuando todo se complicó, la tasa de letalidad era del 10%. Por eso tenemos que sostener esta victoria".

El viceministro de Salud también se refirió a la posibilidad de que se realicen en el país pruebas con vacunas contra la Covid-19. "Hay varias vacunas que están muy avanzadas en su fase de experimentación", y agregó que Argentina fue seleccionada para realizar estas pruebas porque "tenemos un sistema de salud organizado".Señaló que estas vacunas se encuentran en la fase 3 de producción, que " es la última fase antes de que se pueda sacar al mercado", pero aclaró que antes de que se autoricen las pruebas en el país se va a "garantizar que al momento de que se empiece a fabricar, vamos a tener la prioridad. Lo que queremos es que si se va a implementar en nuestro país (las pruebas) nuestro país sea el primero en recibir la vacuna" cuando sea lanzada al mercado.