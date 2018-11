Fernando Pino Solanas, senador nacional por el espacio Proyecto Sur manifestó este miércoles que el proyecto de Presupuesto Nacional "es una enorme mentira, que está hech. para contentar al FMI".



Luego, en declaraciones a la prensa sostuvo que "si se llega a aprobar este Presupuesto, va a ser una jornada tristísima que va a requerir una buena reflexión. Objetivamente, es una falta de respeto a todos, sobre todo al pueblo argentino”.



LEÉ TAMBIÉN Presupuesto 2019: claves para entender qué vota el Senado



"Es una enorme mentira en forma de letras. Ni los que lo votan creen que el año que viene va a haber un 23% de inflación. Está hecho para contentar al Fondo. Es un plan de ajuste", denunció enfáticamente y agregó que "no hay ningún caso de recesión como el de la Argentina. Esto se vota porque el país está muy fracturado. Se está hundiendo el barco. Lo mejor es que lo arreglemos".



"Es un maestro para seducir y hacer creer que está ayudando. Me hace acordar al dúo que te tortura y uno te dice no seas boludo, no te dejes torturar. Él dice que no hay otra salida" indicó sobre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



Por su parte Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma comentó que "el golpe de que los diputados hayan aprobado, se sintió. Es como que se dio por perdido el presupuesto, cosa que considero un error".



Al respecto del apoyo para que la ley no se aprueba dijo "nos movilizamos las dos CTA y algún otro sindicato suelto pero no ha habido la coordinación de otras marchas. Aunque sea floja, flaca, vamos a estar igual mostrando nuestro rechazo a ese presupuesto de ajuste brutal".



Este organismo se concentró en Avenida . De Julio e Independencia y allí marchó hasta el Congreso Nacional. Por último Micheli manifestó a FM La Patriada que "la peor marcha es la que no se hace. Hace ya una semana que convocamos a un paro para el día para hoy, de 24 horas, con movilización nacional”.



En tanto, a pocos metros del Congreso y en declaraciones a TN el diputado Agustín Rossi mostró su enojó contra Miguel Pichetto porque este se manifestó a favor del Presupuesto. "La política de colaboración permanente termina cuestionada. La 'oposición responsable', que para mí es 'seguidismo oficialista', es el gran perdedor del debate del Presupuesto", concluyó Rossi.