Roberto Baradel, afirmó este sábado que los gremios "le van a exigir más al gobierno de Axel Kicillof que al de María Eugenia Vidal" ya que, dijo, "ésta es una gestión que va a priorizar a los trabajadores y no los va a atacar como hizo Cambiemos". Además, advirtió que afirmar que las clases comenzarán con normalidad es "hacer futurología".



A menos de 48 horas de iniciar este lunes el primer encuentro paritario entre el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y los gremios docentes, Baradel planteó que "la cláusula gatillo durante el macrismo sirvió para impedir que no nos bajen el salario respecto a la inflación, pero ahora nosotros vamos por más y queremos ganarle a la inflación".



En declaraciones a radio Mitre, el dirigente sindical afín al kirchnerismo sostuvo que "a este gobierno le vamos a exigir más de lo que le exigimos a Vidal porque estamos convencidos de que este gobierno, en la tensión entre pagar la deuda externa y cumplir con la deuda interna, tiene que priorizar solucionar los problemas internos".

.



"Creemos que es un gobierno que va a priorizar a los trabajadores y no los va a atacar como hizo Cambiemos", sentenció Baradel y admitió que "el primer año de gestión de Macri y de Vidal no hicimos paro en el inicio de las clases porque en ese año hubo paritaria nacional y la gobernadora nos atendió bien".



En esa línea, recordó: "En 2016, nos reunimos con María Eugenia Vidal en su primer acto de gobierno y nos comprometimos a mantener el diálogo siempre respecto a la actualización salarial, la capacitación docente y la infraestructura escolar. Primero nos atendió muy bien y luego nos cerró las puertas".



Consultado sobre las posibilidades de realizar medidas de fuerza gremial, Baradel no descartó realizar un paro en el inicio de las clases previsto para el 2 de marzo. "Cuando hay un gobierno que escucha y da respuestas, no debería haber problemas" pero sostuvo que afirmar que van a iniciar con normalidad las clases sería "hacer futurología". En ese punto, remarcó que "desde Suteba somos inflexibles en la defensa de los derechos de los docentes".

.



Sobre el conflicto generado por la falta de pago del retroactivo del mes de diciembre debido a la clausula gatillo prevista en la paritaria 2019, Baradel precisó que "el aumento salarial se pagó ayer junto con la devolución de los días descontados por paros?, en tanto que explicó que continúan con ?el reclamo del pago del retroactivo a diciembre como lo hicimos con Vidal".