Este miércoles, en el mismo día que arrancan las clases en Mendoza y Chubut (los gremios mayoritarios lanzaron un paro por 72 horas) será la segunda reunión de la paritaria nacional docente. Según reconoció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, "estamos cerca de un acuerdo". Sin embargo, los gremios evitarán cerrar una negociación con suma fijas.

"Necesitamos ganarle a la inflación", advirtieron desde Ctera. Eduardo López, secretario gremial de Ctera, dialogó con El Destape Radio y pidió "actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente que está congelado hace tres años". Asimismo planteó que en la actualidad "el salario mínimo es de $20 mil. La canasta para superar la pobreza son $40 mil. Con dos cargos casi no se llega a cubrirla".

El Fonid son $1.210 por cargo más $210 por material didáctico otorgados por Nación y congelados desde principios de 2016.

��️Eduardo Lopez, sec gral UTE y CTERA, #Navarro2023:



"Vamos a pedir que se actualice el FONID de los docentes. Nación nos paga $1200 por cargo"



��FM107.3 AM1050 https://t.co/aQbPi6W9rP pic.twitter.com/Gfe8mv9IbY — El Destape Radio (@eldestape_radio) February 24, 2020

"La paritaria de Camioneros se resolvió por porcentaje, la de Bancarios fue un porcentual con una suma fija muy grande. No queremos cristalizar cuatro años de pérdidas. La cláusula gatillo permite no seguir perdiendo. (el ministro de Trabajo, Claudio) Moroni y (el ministro de Educación, Nicolás) Trotta no descartaron la cláusula gatillo pero nosotros necesitamos ganarle a la inflación", añadió López.

Días atrás, el propio ministro reconoció que mañana ofrecerán "una propuesta concreta para fijar un nuevo salario inicial para los maestros de todo el país y para fortalecer el incentivo docente". Según Trotta, "estamos en permanente contacto con los gobernadores para garantizar el comienzo del ciclo lectivo". Cabe destacar que en el país hay más de 1.100.000 docentes.