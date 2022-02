Continúa el paro del tren Sarmiento para reclamar a Trenes Argentinos que garantice la continuidad de "los protocolos sanitarios" por la pandemia del coronavirus. El presidente de la empresa, Martín Marinucci, lamentó la medida de fuerza que realizan trabajadores del ferrocarril Sarmiento nucleados en la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF) que lidera Rubén "Pollo" Sobrero y aseguró que "el paro no es legal" y tomarán medidas contra los gremialistas, ya que consideran que los trabajadores no cumplieron con su tarea.

"De 3.600 empleados, tenemos 14 con Covid-19", graficó el titular de Trenes Argentinos luego de ser consultado por la medida de fuerza para reclamar cumplimiento de los protocolos. El paro arrancó a la medianoche de hoy y generó importantes demoras a la mañana, al igual que se espera para la hora pico de la tarde que se produce a la hora más común de salida del trabajo.

“La medida de un paro la tiene que pedir el propio secretariado nacional, entonces no fue un paro legal, sino lo que hacen es no cumplir su tarea”, afirmó el funcionario, sobre la huelga. De 16 formaciones solo ocho están en circulación y hay importantes demoras en el servicio que une el barrio de Once con la localidad de Moreno.

.





Hay micros a disposición para aliviar el impacto del paro y Marinucci indicó que circulan "ocho formaciones" por esa línea que son conducidas por personal que "no se adhirió" al paro convocado hoy por ese sector, y remarcó que desde la empresa están "abiertos al diálogo".

Los micros son un servicio alternativo de micros que salen desde las estaciones Moreno, Merlo y Morón hasta Once y viceversa.

"Siempre estamos abiertos al diálogo en virtud de la realidad que estamos viviendo, pero no me parece bien poner en esta situación a tantos trabajadores que usan la línea Sarmiento para venir del oeste del conurbano a sus trabajos a la Ciudad", afirmó Marinucci en declaraciones para Radio 10.

.





Por su parte, Sobrero aseguró en declaraciones a Radio del Plata que la medida es para pedir que "se mantengan los aislamientos por contactos estrechos" y acusó a la empresa de no estar "tomando los protocolos mínimos de seguridad".



"El paro es por 24 horas, hoy al menos sacaron algunos servicios, el 90% de los trabajadores está adherido a la medida", sostuvo al anunciarla.



Trenes Argentinos, en tanto, informó que la medida de fuerza era realizada por un reclamo ante los descuentos que se produjeron "en las remuneraciones a los empleados que se autoaislaron por ser contactos estrechos de Covid-19".



En un comunicado, la empresa remarcó que "la legislación vigente establece que no hay fundamentos para aislar a personas que hayan estado en contacto con algún caso positivo de coronavirus".

.





Asimismo, señaló que quienes den positivo "deben reincorporarse a sus tareas habituales a los siete días sin necesidad de presentar un hisopado negativo". Por lo tanto, para Trenes Argentinos el reclamo "no posee ningún sustento reglamentario".



No obstante, desde el gremio denuncian que "Trenes Argentinos se ha empecinado en exponer la salud de todos los trabajadores y todas las trabajadoras", y busca "castigarlos con descuentos de los días de aislamiento".