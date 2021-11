Tras la decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, los turistas buscan otras posibles opciones para financiar sus viajes.

.

¿Qué otras posibilidades de pagar hay, además de contado?



-Realizar el pago mínimo de la tarjeta de crédito y refinanciar el resto con una tasa nominal anual (TNA) del 43% anual hasta $200.000. Superado dicho monto, las entidades financieras pueden aplicar una tasa diferencial, establecida en un 25% más de la tasa que ofrecen de créditos personales.



-Tomar un préstamo personal bancario, cuyas tasas son de aproximadamente un 78% anual.

¿Qué dice la Comunicación del Banco Central?

La medida adoptada por el BCRA a través de la Comunicación "A" 7407, que entró en vigencia hoy, limita el financiamiento en cuotas con tarjetas de crédito tanto en forma directa como a través de las agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.



"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó el BCRA en Comunicación.

.

Pasajes al exterior en cuotas: ¿Se aplica a todos los pasajes?



La medida, según enfatizaron las fuentes de la entidad, no aplica para "los pasajes con destino al interior del país", que mantendrán el beneficio de pago en cuotas incluyendo a programas como Ahora 12 o Previaje.



La decisión del BCRA busca desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2012 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística, que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.



Ese déficit de divisas, según el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo, totalizó US$ 47.800 millones durante ese período.