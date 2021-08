El fin de semana pasado cerraron las listas para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se llevarán a cabo el domingo 12 de septiembre. Sin embargo, según dio a conocer el Partido Federal Renovador, el Tribunal Electoral decidió bajarle el pulgar a su segundo precandidato a legislador porteño.

Se trata de Mario Adrián Gabaglio, más conocido como Payaso Marulito, quien aparecía en la lista junto a Rita Fiorino. “El Tribunal Electoral baja la lista del payaso Marulito. Un sistema complicado para cargar datos. El sábado 24/7 con el sistema colapsado los datos debieron enviarse en dos partes. Tampoco el Partido Federal Renovador recibió resolución en tiempo y forma para apelar la resolución ante el Tribunal. Sin embargo, la lista a diputados fue aprobada”, aseguraron desde el partido.

Qué dijo Marulito al quedarse afuera de las Paso 2021

Desde el pasado viernes que conoció este inconveniente, el presunto aspirante utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo que había sucedido y pedir justicia. “Me quieren bajar la lista de legisladores! No quieren que la gente me vote. Los necesito en defensa de la libertad. Esto es discriminación, censura y miedo. Yo creo en la justicia”, aseguró en un tuit en el que propuso el hashtag #DejenCompetirAMarulito .

Me quieren Bajar!! La lista de legisladores!! No quieren que la gente me VOTE #DejenCompetirAMarulito Rt los necesitó !!! En defensa de la LIBERTAD!! Esto es DISCRIMINACIÓN/CENSURA/MIEDO #HayQueTenerFE YO CREO EN LA JUSTICIA! Libertad! pic.twitter.com/Ck4igLJmc4 — El Payaso Marulito (@EMarulito) July 31, 2021

Por otra parte, compartió un video junto con el candidato a diputado y aseguró que iniciarán un pedido legal para que se solucione el conflicto. "Vamos a darlo todo. El lunes defenderemos a morir la lista de Legisladores. Estamos a derecho. Estás asustado Horacio Larreta?", sentenció con una chicana al Jefe de Gobierno porteño.

Quién es el Payaso Marulito

Mario Adrián Gabaglio es Licenciado en Economía, tiene 53 años y es oriundo de Barracas. Es militante del Partido Justicialista e incluso llegó a trabajar en la mesa coordinadora para la campaña de Carlos Menem del año 2003.

Contrario a lo que se cree, "Marulito" no es un personaje que lo acompañe desde hace mucho tiempo, sino que lo creó específicamente para las elecciones y jamás se ha dedicado profesionalmente a ello.

El candidato aseguró que surgió como una técnica para captar a los votantes en el cuarto oscuro e incluso tras averiguar si no era contra las normas, decidió sacarse todo caracterizado la fotografía oficial para las boletas.