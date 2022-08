En horas de la tarde del miércoles, la titular del Pro, Patricia Bullrich, arremetió contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿El motivo? Un tuit en el que la otrora ministra de Seguridad de la Nación cita al histórico diplomático y político británico, Winston Churchill.

“Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”, disparó "Pato" en Twitter. La referencia llega después de que, "por elevación", la referente del Frente de Todos hiciera un comentario que podría bien "caberle" a Bullrich.

El tuit con el que Patricia Bullrich apuntó contra Cristina Kirchner.

“Parafraseando a Churchill: ‘Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta’”, fue concretamente la leyenda del tuit que la ex funcionaria acompañó con un video de Cristina.

El posteo, que Bullrich volvería a compartir horas más tarde en la red social, incluía el fragmento del discurso que la vicepresidenta dio este martes en el Congreso, en el que afirmó: “Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido —por el Pro— sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó".

Parafraseando a Churchill: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta". pic.twitter.com/kRF9UgjKQW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 31, 2022

"La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo, pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”, concluye el fragmento.

Cabe destacar que algunos instantes antes. la propia titular de Pro se manifestó públicamente con relación a la burla de Cristina Kirchner, fueron varios los referentes del principal espacio opositor que repudiaron las declaraciones y le hicieron llegar su apoyo a través de Twitter.