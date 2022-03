Patricia Bullrich opinó sobre la interna del Gobierno entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri. Además, la titular del PRO se refirió al futuro de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Bullrich habló sobre la tensión entre el Presidente y la vicepresidenta. “Alberto Fernández está ahí por una necesidad de Cristina Kirchner, porque le resultaba difícil ganar a ella una elección, y porque pensó que le podía garantizar la impunidad”, dijo.

Además, la titular del PRO expuso su pensamiento sobre la relación que construyeron el mandatario y su vice. “Creo que el FMI y todo lo demás es una excusa. Considero que el problema real es que la promesa fundante de este matrimonio que no se lleva bien no fue cumplida. Él aceptó un poder prestado, no podía esperar otra cosa. Alberto Fernández hoy es un presidente sin presidencia, sin gestión, que trata todos los días de decirle a su vice ‘acerquémonos’, porque lo dejaron solo”, manifestó Bullrich.

En ese mismo sentido, la exministra de Seguridad manifestó que “la primera piedra contra el Presidente la tiró Cristina Kirchner cuando no le votó el acuerdo con el Fondo Monetario”. Y acusó a La Cámpora de ser “parte de los cargos, pero no del Gobierno”, porque “ser parte del Gobierno es hacerse cargo de lo que se hace, es votar en bloque defendiendo al Gobierno; si votás en contra o te ausentás como lo hizo Cristina, no sos parte del Gobierno, sos parte de los cargos”.

Además, Bullrich analizó el papel del expresidente Macri, quien se mostró políticamente activo en las últimas semanas. Aunque destacó que no cree que el exmandatario “quiera volver a ser presidente”.

“Está en el rol de ayudar a la continuidad, es una persona que ha generado mucha apertura, incluso ahora cuando comenta la posibilidad de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio de ser presidente”, analizó la titular del PRO.

La exministra de Seguridad también se refirió a las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, quien desde España manifestó que de volver al poder, Juntos por el Cambio debería tener una política económica diferente a la que caracterizó al macrismo. “En Juntos por el Cambio hay cosas que no se repetirían porque es evidente que si no ganamos las elecciones es necesario cambiar aquellas cosas que nos llevaron a no poder reelegir”, dijo.

Y se diferenció del Jefe de Gobierno porteño. “La idea que él plantea de cómo hacerlo es lo que, desde mi punto de vista, no es correcto. Él quiere a todo el sistema político junto y yo creo que eso es continuidad, no cambio”, manifestó. Y en medio de la interna opositora de cara al futuro, agregó: “Seguro que vamos a hacer algo distinto y habrá continuidades y rupturas”.

No obstante, Bullrich destacó el papel de la oposición en la actualidad por “hacer todo lo necesario para que haya institucionalidad en la Argentina; nosotros somos garantía de tranquilidad, somos una fuerza democrática que no tira piedras”.

Y para finalizar, salió a responderle a Máximo Kirchner, quien durante la movilización por el Día de la Memoria, consideró que los porteños “tienen la tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”.

Al igual que el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio, la titular del PRO señaló: “Atacar el voto de la gente porque cree que no votarlo a él o al kirchnerismo es votar a favor de la dictadura o de Videla, es de una simplicidad brutal, de una enemistad cívica tan profunda que realmente no caben palabras para discutir lo que dice”.

“Le quiero avisar que ganamos las últimas elecciones, entonces, hay más gente que está a favor de eso que de una discusión absolutamente ridícula. Eso de que la calle define o no a un gobierno, es un tema de ellos. La verdad es que, a esta altura del partido, pensar que una movilización define la consciencia de millones de argentinos es algo absolutamente fuera de lugar. No entiende el mundo en el que vive. Esta movilización no cambia ni los problemas que tiene el país ni los que tienen ellos en el interior del partido”, concluyó.