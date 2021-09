Luego de que Juntos venciera al Frente de Todos en las últimas PASO, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, dijo que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei "es un fenómeno interesante", en referencia al economista que obtuvo el tercer lugar en las primarias en la Ciudad con el 13,66% de los votos. Asimismo, explicó que lo felicitó por sus resultados porque es un "buen gesto", pero también porque lo "aprecia".

Javier Milei obtuvo el tercer lugar en las primarias de la Ciudad.

En declaraciones a La Once Diez, la exministra de Seguridad del gobierno deaseguró que su lectura dos días después de las elecciones es ""."La lectura respecto a liderazgos en este momento es una disputa inconducente, que no nos lleva a ningún lado" en este momento, consideró Bullrich. A su vez, consideró quea su fuerza, a la luz de que mucho de ese voto migró hacia Milei (La libertad avanza) u otros candidatos.



En ese marco valoró el trabajo del economista liberal y reveló que mantiene muy buena sintonía con él, en lo que pareció un guiño al libertario. "Yo he cultivado con él una relación, una amistad, así que lo felicité", aseguró Bullrich que remarcó que el economista hizo "una buena elección" y consideró que "Milei es un fenómeno interesante".



"Es joven, lleva a jóvenes. Yo tengo mucho más años en la política, y me parece que es un buen gesto felicitarlo y alentarlo a que siga", siguió sobre el tema.



"Yo lo aprecio y le tengo simpatía", contó además. Y añadió: "Más adelante, cuando pasen estas elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamente a todos, porque en esta elección nos ha dado resultado".



Respecto del votante del PRO, puntualizó que su electorado "está incrementado en la gente mayor y no tanto en los jóvenes". "En 2015 tuvimos más jóvenes, ahora tenemos que reconstruir ese voto joven", remarcó. Por último, consideró que "ningún diputado que entre por el liberalismo va a votar muy distinto a lo que vota Juntos por el Cambio".

"Me parece que son alianzas importantes. Nosotros tendremos nuestro bloque, el kirchnerismo el suyo, y después siempre hay algunos diputados que de acuerdo a las tendencias generales se inclinan", concluyó