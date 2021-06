Patricia Bullrich expresó este lunes por la noche en redes sociales que a pesar de haber recibido la carta documento del ex ministro de Salud, Ginés González García, no piensa retractarse.

La ex ministra de Seguridad había afirmado que el ex ministro había pedido “un retorno” en las negociaciones con Pfizer, y que el presidente, Alberto Fernández, “no lo ignoraba”.

“Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, había declarado en una entrevista.

La farmacéutica desmintió a la ex ministra de seguridad. “ Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión para la vacuna Covid-19”, desmintió la farmacéutica.

Sin embargo, Bullrich no se achicó. “El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

“En consecuencia, solicito su rectificación lisa y llana en forma pública, en el plazo de 48 horas. En caso contrario, procederé a iniciar las acciones penales y civiles que por derecho me corresponden”, declaró González García.

Recibí la carta documento que me mandó Ginés González García, pide que retire mis dichos. No los voy a retirar. La explicación sobre las vacunas que no llegaron las tiene que dar el mismo Ginés y el equipo que impidió que tengamos esas vacunas. @lanacionmas @edufeiok — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2021

Hay quien dice que el que avisa no traiciona, ya que el ex ministro había ya anticipado cual iba a ser su accionar. “Es indignante, no tiene límites lo que hizo Bullrich, daña a las instituciones y daña al país. Perfora la confianza pública. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, agregó.

La presidenta del PRO expresó este lunes en redes sociales que no tiene intenciones de ceder ante su pedido:

