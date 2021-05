El entrenador Matías Almeyda desató la polémica luego de sus declaraciones sobre la vacunación VIP. El ex futbolista se mostró muy dolido por la muerte de su padre en marzo debido al coronavirus. "Mi padre y otros miles se murieron de coronavirus por no ser vacunados, porque no eran VIP", expresó.

Además, reveló que intentó comprar 30 mil dosis de vacunas para llevar a Azul, su ciudad natal, pero no se lo permitieron porque no venden vacunas privados. “Llamé como cualquiera y pedí 30 mil dosis de Johnson y Johnson. Pensaba que lo podía hacer. Lo intenté como un simple ciudadano que quiere colaborar con su país, porque más allá de la política esto es salvar vidas”. (…) Es ayudar porque se está muriendo mucha gente, me da pena que se mueran como murió mi padre”, comentó.

También agregó que “el mismo Presidente se vacunó y se salvó; ojalá hubiesen vacunado a mi papá como al Presidente y por ahí lo tenía, pero no, prefirieron vacunar a otra gente”.

Matías Almeyda (derecha) y su padre Oscar que falleció en marzo debido a complicaciones con el Coronavirus (izquierda).

Frente a estas declaraciones, varios dirigentes del oficialismo salieron a cruzarlo. “No hay ninguna persona o privado, que no sea una farmacia o droguería, que pueda comprar ningún medicamento, ni antibióticos. No es que una persona puede llamar a un laboratorio e importar vacunas”.Con Almeyda no pasó nada de lo que se dice que pasó”, remarcó Carla Vizzotti, Ministra de Salud.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof explico que ”Nosotros lo hemos hecho en la Provincia y en todo el país. Cuando hablamos con los laboratorios de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, siempre dijimos: cuando consigamos vacunas vamos al Gobierno nacional, se las damos y son para todos los argentinos. Porque esta no es una cuestión del sálvese quien pueda, ni del ‘primero yo’. Me parece que es una visión mezquina. Almeyda, o el que quiera ayudar, bienvenido, están todos los teléfonos, los esperamos, si tienen contactos”.

En este contexto apareció Patricia Bullrich, la dirigente del PRO publicó en su cuenta de Twitter su apoyo para con Almeyda. "Dejen a Matías Almeyda que traiga vacunas. Imagínense cuántos más podrían seguir su ejemplo y salvar la vida de muchos argentinos", escribió.

