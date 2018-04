El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró al término de una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri que "sin duda" la inflación de este año "va a ser significativamente más baja que la del año pasado" y que el Gobierno trabaja para "seguir cumpliendo la meta del 15 por ciento" fijada en el Presupuesto.



En este sentido, señaló que "a partir de los indicadores de mayo" va a ver "una merma muy significativa" en la inflación, y sostuvo que en el Ejecutivo están “convencidos de que lo más complejo de la inflación está terminando ahora”.



Así lo expresó en declaraciones que formuló a la prensa al término de la reunión de Gabinete que esta mañana deliberó durante una hora y media en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde -dijo Peña- los temas centrales fueron "la marcha de la economía" y la reunión que, junto al ministro Germán Garavano, mantuvo ayer con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Allí, consultado sobre la meta del 15 por ciento de inflación que había sido fijada para este año por el Gobierno, Peña remarcó que "no es un pronóstico ni un compromiso sino un orientador en términos de la política económica".



En este marco, expresó la convicción del Gobierno de que la inflación "va seguir bajando en este país", aunque admitió que se asiste a "un momento más complejo" pero apuntó que "la actividad económica está dando buenos indicadores en casi todos los rubros de la economía".



"Hay una economía que crece y que genera empleo y esta es una transición que estamos recorriendo en forma gradual porque sabemos que, lamentablemente, bajar la inflación mucho más fuerte exige una cuestión de impacto social que no sería bueno para el país", argumentó el jefe de ministros, quien ofició de vocero de la reunión de Gabinete.



"Sabíamos -continuó- que estos primeros cuatro meses era más complejo por un tema de los reacomodamientos tarifarios que faltaban y es el último esfuerzo grande que restaba hacer; lo que viene es una cuestión mucho más acotada", explicó.



En ese contexto, reafirmó la convicción del Gobierno de que "a partir de los indicadores de mayo" se va a dar "una merma muy significativa en el camino que estamos recorriendo de reducción de la inflación".



"Venimos de 70 años de inflación y la gran parte de los países del mundo dejó atrás la inflación y eso se hizo siguiendo ciertas reglas y nosotros las reglas las estamos cumpliendo y, por eso, no tenemos duda de que este año la inflación va ser significativamente más baja a la del año pasado, como fue la del año pasado más baja que la del año anterior", postuló.



En tanto, consultado sobre el incremento de las naftas y su impacto en la economía, el jefe de Gabinete respondió que, en eso, "hay un dato que es importante que todos los argentinos entendamos" y que es que "está subiendo el precio del petróleo en todo el mundo".



"Es un precio internacional y ya perforó los 70 dólares y hay pronósticos de que va a seguir subiendo y ese es un tema que nosotros no manejamos", sostuvo Peña, quien remarcó que, "claramente, ése es un tema que rige el mercado de los combustibles y la energía en general".



Asimismo, evaluó como positivo para el sector que "cuanto más competencia haya y más inversión en energía", y, en esa dirección detalló que "las inversiones anunciadas para este año son de más de 13.000 millones de dólares y ha aumentado la producción de petróleo y de gas".



"Vaca Muerta ha empezado en los últimos meses a inyectar gas al sistema; éstas son todas buenas noticias", enfatizó, y ponderó que "ese ha sido un cambio en la política energética no solo para la política de reabastecimiento sino para que volvamos a ser un país exportador".



Al retomar el tema económico, Peña dijo que "cuando nosotros llegamos el Banco Central financiaba muy fuertemente al Tesoro nacional y había déficit y eso es algo que genera inflación".



"El déficit fiscal que estamos reduciendo en un plazo de un punto por año es otra cosa que alimentaba la inflación", agregó, y expresó: "estamos haciendo lo que han hecho la mayor parte de los países del mundo" para salir de ese sistema de alza de precios.



En este contexto, consideró que el Gobierno lleva adelante un "combate efectivo de la inflación" y expresó la convicción oficial de que “esto se va a ir notando cada vez más”.



"En los últimos años del kirchnerismo estuvimos en un promedio de 32, 33 por ciento de inflación y nosotros estamos apuntando a una inflación en torno al 15 y algunos estiman que será un poco más", apuntó Peña.



En ese punto, dijo que, por eso, "estamos en un contexto de paritarias en el que se está cumpliendo la la cláusula gatillo del año anterior y se está manteniendo el poder adquisitivo a través de eso".



"Hoy nos estamos diciendo la verdad y hay indicadores oficiales de todas las variables de la economía que nos permiten saber cómo estamos; ya el Presidente lo dijo ’nos hubiera encantado que la inflación baje más rápido', pero también es una cuestión de equilibrio de varios factores que pueden generar otras complicaciones", aseveró.



Respecto a la situación del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijo que "las relaciones son excelentes porque tenemos una enorme estima personal y profesional" por él y "tiene, como autoridad monetaria, las herramientas necesarias para poder dar este combate a la inflación".