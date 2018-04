El jefe de Gabinete, Marcos Peña, relativizó la suba del dólar, al señalar que "no hay una crisis cuando sube un poco, ni cuando baja un poco", y destacó que el Banco Central, "en momentos de volatilidad fuera de lo común", decide intervenir en el mercado "para cuidar el objetivo de la política antiinflacionaria".



"No hay una crisis cuando sube un poco, ni cuando baja un poco", definió Peña al referirse a la suba en la cotización de la divisa.



El dólar inició la rueda en alza, hasta 21,10 pesos por unidad, y cerró la jornada a 20,88 pesos, después de la intervención del Banco Central, que combinó un alza de la tasa de interés del 27,25% al 30,25% con una venta de 1.382 millones de dólares.



El ministro coordinador, que atribuyó el alza del dólar a "un cambio de contexto internacional que generó una devaluación en casi todas las monedas de la región", subrayó: "El tipo de cambio es flotante. El Banco Central, acorde a momentos de volatilidad fuera de lo común, puede intervenir para cuidar el objetivo de la política antiinflacionaria, que fue lo que ocurrió".



"Creemos que tiene que ver con cosas que pueden ocurrir con la volatilidad de la economía", abundó Peña al referirse a la cotización de la moneda estadounidense. Destacó que "el Banco Central tiene reservas e independencia para llevar adelante las políticas y poder sobrellevar los vaivenes", para que "cuando hay situaciones fuera de lo común internacionalmente, se puedan priorizar los objetivos de política económica local".



Al justificar la política antiinflacionaria del Gobierno, Peña aseguró: "Siempre vamos a tomar las medidas necesarias para cuidar este proceso de baja de la inflación. Entendemos que entren dudas, pero estos primeros meses del año se combinan con la cuestión tarifaria, que estamos terminando en su tramo más complejo".



El jefe de Gabinete ratificó la meta de 15 por ciento de inflación que fijó el Gobierno. "Vamos a seguir trabajando en esa meta de 15 por ciento. Vamos a ver números cada vez más bajos. La meta no es una promesa, marca una velocidad y un rumbo", remarcó y definió: "No cambia nuestro compromiso con la baja de la inflación".



En ese marco de defensa de las proyecciones del oficialismo en materia de suba de precios, Peña destacó el cierre de la paritaria bancaria, después de semanas con medidas de fuerza impulsadas por el gremio del sector.



"El proceso de diálogo que hemos tenido nos ha permitido ir cerrando paritarias. Anoche se cerró la de La Bancaria en un 15 por ciento, con cláusula de revisión", rescató.