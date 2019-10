El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, cuestionó este domingo que algunos dirigentes del Frente de Todos hayan anunciado el triunfo de la fórmula presidencial compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y remarcó que "hay que defender los votos".



"Me parece prematuro que el Frente de Todos esté dando resultados cuando todavía no se terminó de votar", dijo Peña en una conferencia de prensa que brindó en el búnker de Juntos por el Cambio instalado en el Centro de Convenciones de Costa Salguero.



Acompañado por Federico Salvai y por Eduardo Macchiavelli, jefes de campaña del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, respectivamente, el funcionario agregó que "hay que defender los votos".



Peña mencionó que la presencia de más de 180 mil fiscales de Juntos por el Cambio en todas las mesas del país "es uno de los factores para que haya un grado de control".



En ese sentido, agregó que "eso ayudará a que los resultados sean más precisos".



Por otro lado, también ponderó que "haya participado mucha más gente" en estos comicios que en las PASO, y resaltó la presencia de votantes argentinos en el exterior.



Finalmente, luego de mencionar que "el presidente (Mauricio Macri) está muy tranquilo", negó que se esté pensando en organizar una reunión con sus contrincantes antes de que abran los mercados el próximo lunes a la mañana.



"Vamos a esperar a los resultados. Además, si hubiera balotaje, no se si hay mucho sentido en organizar una reunión con la oposición", sentenció.