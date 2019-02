Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

Cambiemos necesita para ganar en octubre un peronismo dividido y que las diferencias entre kirchneristas y no kirchneristas que dieron unión al surgimiento de Alternativa Federal se amplíen.



Conscientes de esto, los peronistas de la provincia de Santa Fe decidieron dejar atrás sus problemas internos y sellar un frente electoral abarcativo rumbo a las elecciones. Adentro quedaron 14 partidos, pero quizás la novedad más importante es que en el armado también está el Frente Renovador de Sergio Massa, que a nivel nacional este sábado integra el peronismo alternativo.



El armado santafesino intenta desbancar del poder provincial a la coalición gobernante, encabezada por el socialismo con sus socios radicales. El nuevo núcleo político recibió el nombre de "Juntos", y tiene en su interior a sectores peronistas, del Frente Renovador, la izquierda, más partidos provinciales y vecinalistas. En el armado fue clave Omar Perotti, uno de los hombres fuertes del peronismo de Santa Fe.



"No queremos una Argentina del ajuste de la mano de Cambiemos y no nos resignamos a un gobierno socialista que ha hecho del ajuste su manera de proceder en los últimos tres años", explicaron los responsables de la propuesta.



Nivel nacional



El experimento santafesino de las últimas horas, sellado el jueves por la noche, provocó interrogantes filas adentro del peronismo nacional, donde las posiciones a favor y en contra de Cristina siguen bastante irreductibles.



Sin embargo, muchos especulan con que, si la economía mejora rumbo al segundo semestre y el peronismo siente que la elección no la tiene asegurada, el camino de la unidad puede encarrilarse.



Hoy el panorama marca a una Cristina con buenas mediciones en provincia de Buenos Aires y en un escenario de balotaje con Macri. La polarización es inevitable y la tercera alternativa-Massa y aliados- llega en el mejor escenario a 15 puntos en las PASO y a 8 en las generales, según los datos que maneja el propio gobierno.



Es por ello que Massa no se cansa de repetir que ese sector debe tratar de conquistar al votante de Cristina, y por ello evita un ataque frontal a la ex Presidenta. Distinta es la figura de Urtubey, quien al igual que Miguel Ángel Pichetto, es más duro con la dos veces mandataria.



Por ahora, donde sí se puede hablar de peronismo unido es en la provincia de Buenos Aires, ya que nadie está en contra de Cristina y todos los intendentes reconocen su conducción. No pasa lo mismo a nivel país, donde gran parte de los gobernadores peronistas aparecen cercanos al peronismo alternativo y no quieren saber nada con el mundo K.