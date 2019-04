El senador nacional Omar Perotti, precandidato a gobernador de Santa Fe por el frente peronista Juntos, sostuvo que unas vez finalizadas las PASO que se celebran este domingo habrá unidad entre su sector y el de la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, por lo cual "no va a haber ganadores ni perdedores".



Perotti, quien emitió su voto en la escuela Paul Harris de la ciudad de Rafaela, afirmó que con Bielsa son "parte de un frente, Juntos, que hoy va a tener una muy buena elección, por lo cual hay gente muy valiosa y la instancia de trabajo va a ser muy clara".



"No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", añadió.



El postulante peronista, quien adelantó que seguirá el escrutinio en la ciudad de Santa Fe, consideró que la gente vive "momentos de incertidumbre que se vuelcan a la mesa familiar".



"La gente perdió seguridad por el avance del delito, del narcotráfico, perdió seguridad en su economía familiar, los sueldos no alcanzan, por la preocupación por la suba de los precios y de las tarifas, son momentos de incertidumbre que se vuelcan a la mesa familiar", agregó.



En ese sentido, opinó que le corresponde a la dirigencia política "generar esperanzas" y que "hay que estar convencidos de que vamos a tener una provincia mejor, con más oportunidades y más segura".