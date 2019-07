El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que el presidente Mauricio Macri "va a ganar porque la sociedad argentina no va a volver al pasado", y sostuvo que con ese resultado habrá "un panorama alentador" para el país.



Además, Pichetto reiteró que "si se da el triunfo, se agota definitivamente un ciclo con un componente duro y autoritario que ha signado la vida del peronismo".



" Mauricio Macri va a ganar porque la sociedad argentina no va a volver al pasado", indicó Pichetto, quien elogió al jefe de Estado porque "está frente a la oportunidad de dejar un legado, de un modelo capitalista", y en caso de triunfar terminará de "eyectar al kirchnerismo y propiciar la reconstrucción del peronismo".



"El modelo del Frente de Todos o kirchnerismo duro o La Cámpora atrasa 70 años. Se traduce en un discurso de defensa de los pobres que son los más perjudicados por este modelo. Ellos quieren volver al cepo cambiario", conjeturó.

Encuentro con referentes del Peronismo Republicano, jóvenes compañeros y vecinos que se acercaron a compartir una jornada de reflexión y debate sobre el futuro de la Argentina. pic.twitter.com/IBOWOeaPRP — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 11 de julio de 2019



Durante un acto en su local partidario de Belgrano y Matheu de esta capital, el senador nacional peronista volvió a justificar su decisión de ser el compañero de fórmula de Macri.



"Mi decisión tuvo que ver con que estoy convencido de que en esta elección se juega mucho del destino de la Argentina y retroceder sería muy negativo. Aún con errores, hay que avanzar en este rumbo para generar crecimiento", afirmó.



Pichetto aseveró que "el desafío es consolidar un camino en común para todos los argentinos logrando la unidad" y agregó que "el presidente Mauricio Macri está convocando a ello con un programa de políticas de Estado para avanzar hacia el futuro".



El senador añadió que "esta es una elección bisagra" y enfatizó que de triunfar el oficialismo "se va a abrir una gran oportunidad para que el país avance porque es fundamental terminar con los odios en la Argentina y dejar de mirar por el espejo retrovisor; hay un panorama alentador para la Argentina".



Evaluó que "nadie discute que el camino es el del capitalismo con equilibrio fiscal", aunque advirtió que "no es el equilibrio fiscal un altar en el cual inmolarse, aunque sí hay que cuidarlo porque de esa manera se llega a bajar la inflación".



"Estos son ejes que no se discuten en los principales países. Tampoco se discute tener una relación seria con esas naciones", insistió.



Pichetto advirtió que "a la industria hay que prepararla para al acuerdo con la Unión Europea, pero hay que destacar que para el principal sector económico de la Argentina, que es la producción agropecuaria, resulta fundamental porque va a poder entrar sin problemas a una economía enorme".



"Reírse del acuerdo Unión Europea-Mercosur habla de la ignorancia del candidato a gobernador de Cristina" Fernández de Kirchner, fustigó Pichetto en referencia al economista Axel Kicillof, sin mencionar su nombre.



El senador reconoció que "hubo problemas económicos en el último año, pero la sociedad lo tiene claro: no puede ser que se vuelva a políticas equivocadas y de corte autoritario porque eso es un peligro para el país".



Además envió un mensaje hacia el interior del Justicialismo puntualizando que "hay que derrotar una forma de hacer política que es autoritaria y sin discusión en las listas para que este peronismo republicano y democrático pueda consolidarse y surgir".



"Hay que derrotar a La Cámpora y al kirchnerismo y a su forma de armar listas sin debate y de manera autoritaria", sentenció.



Pichetto estuvo acompañado por ex diputados nacionales como los bonaerenses Mabel Müller y Daniel "Chicho" Basile y el cordobés Humberto Roggero, entre otros.