Con fuertes declaraciones contra el pesimismo dentro de Juntos por el Cambio, el candidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza Macri, Miguel Pichetto, cuestionó a sus pares de partido político. El senador explicó su postura con firmeza y dijo que lo hace frente a "algunas visiones de depresión" que hay dentro del mismo gabinete nacional.

"La política implica eso: la posibilidad de no resignarse, de dar la pelea, de no darse por vencido ni aun vencido, de que la pelea que se pierde es la que no se da", explicó. Y agregó: "Hay que pararse con convencimiento, porque esta elección puede ser distinta; no digo que sea fácil, pero hay que mantener las ideas".

Consultado respecto de las diferencias que otros dirigentes del espacio manifestaron respecto de sus críticas a movimientos sociales y extranjeros residentes en el país, Pichetto no anduvo con vueltas: "Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado", aseguró el legislador peronista en diálogo con la periodista Nancy Pazos en La 990.

"En mi opinión, es importante fortalecer al gobierno dando la pelea electoral, en una discusión de ideas, de proyectos de país", agregó, tras lo cual confirmó su intención de participar de un debate frente a Cristina Kirchner, la aspirante a la vicepresidencia por parte del Frente de Todos: "las ideas de la señora atrasan", remarcó.

El candidato a vice también recordó que se fue del peronismo porque sus ideas no eran mayoritarias: "Si perdemos, no voy a dejar la política, lo voy a hacer desde afuera del cargo público, voy a seguir comprometido con el conjunto de ideas que quise mantener dentro de mi partido y no pude porque ganaron otras visiones del pensamiento mágico, del modelo de igualitarismo estúpido que nos lleva al fracaso", agregó.