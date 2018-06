El jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto, le envió en la tarde del pasado viernes una nota a la vicepresidenta Gabriela Michetti para reclamarle que no dilate el debate por el aborto y advirtió que “se contradice” con el presidente Mauricio Macri al “no allanar el camino” para que se agilice la discusión en el Senado.



"Es ciertamente contradictoria la actitud de un Presidente de la Nación que impulsa el tratamiento de un tema y la de una vicepresidenta que intenta dilatar el debate", observó Pichetto en una carta que le dirigió esta tarde a Michetti en la que le pide que revea su decisión de girar a cuatro comisiones y no a dos el proyecto sobre el aborto.



En el texto, Pichetto le recordó a la presidenta del Senado que “hace algunos meses el Sr. Presidente de la Nación sostuvo que ’este tema es importantísimo’ y que ’debe haber total libertad para opinar’”.



"Coincidimos con esta idea y por ello creemos que se debe allanar el camino para que el proyecto de ley que nos ocupa sea debatido en el recinto, que es el ámbito en el cual la totalidad de las senadoras y los senadores podrán expresar su opinión con absoluta libertad y donde prevalecerá, finalmente, la opinión mayoritaria”, agregó el texto.



Pichetto objetó en la misiva el envío dispuesto por Michetti a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, que presiden dos opositores a la despenalización del aborto, Dalmacio Mera y Esteban Bullrich, y sostuvo que aumentar la cantidad de comisiones demorará la firma de un dictamen.



También advirtió que como la iniciativa “contempla una modificatoria del Código Penal” debe ser la comisión de Justicia y Asuntos Penales, conducida por el peronista, Pedro Guastavino, la que dirija las audiencias.



Con el giro dispuesto por la vicepresidenta será el presidente de la comisión de Salud, el radical Mario Fiad, el encargado de llevar adelante el proceso.



El jefe de los senadores del PJ insistió con que “resulta excesivo y dilatorio” el envío a Presupuesto y a Asuntos Constitucionales y consideró que esto “entorpece” el debate.

"El giro dispuesto implica la participación de 45 senadores, que representan prácticamente los dos tercios del total de los miembros de la Cámara. Es equivocado sostener la idea de que como las comisiones trabajarán en forma conjunta en el plenario, con el giro dispuesto no hay dilación posible”, expresó Pichetto.



"Usted bien sabe que son numerosos los antecedentes en los que una iniciativa fue largamente dilatada en virtud de la falta de una o más firmas en el dictamen. Y ciertamente, el giro que usted dispuso aumenta considerablemente el número de firmas necesarias para que la iniciativa sea dictaminada y pueda llegar así al recinto, circunstancia que puede generar una demora innecesaria en el tratamiento del tema”, añadió.