"La nueva reforma previsional no va a pasar. En 2017 se hizo una reforma razonable", fue la advertencia de Miguel Ángel Pichetto. El senador también habló del Presupuesto ("siempre lo hemos votado") y disparó contra Cristina Fernández de Kirchner, al decir que su candidatura es "el mejor escenario para el gobierno".

El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, dialogó con "Toma y daca" (Radio Cooperativa), en donde intentó llevar tranquilidad, sobre todo para la tercera edad. Si bien defendió la reforma previsional, que propuso cambiar la fórmula de aumento de las prestaciones, adelantó que no votará a favor del nuevo plan que está incluido en la Carta de Intención que firmó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne con la titular del FMI.

"Para avanzar con los cambios el gobierno deberá contar con mayoría parlamentaria. No va a salir, no va a pasar, ya que las modificaciones que se hicieron en 2017 son razonables". Además, cuestionó duramente a la Reparación Histórica del macrismo y la calificó como "una gran estupidez". Afirmó: "Debe haber una sentencia judicial para que a cada jubilado se le pague lo que corresponda, no darle a todo el mundo todo".

La Carta de Intención, que fija las metas que el gobierno se compromete a alcanzar como parte del acuerdo, dice que se comenzará "a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria". Pichetto apuntó además al ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. Lo calificó como "un personaje lamentable de la historia argentina".

Por otra parte, el senador volvió a marcar distancia con Unidad Ciudadana y asoció al kirchnerismo duro y la izquierda con los incidentes que se produjeron el miércoles pasado frente al Congreso mientras se debatía el proyecto de Presupuesto. En esa línea, dijo, de manera polémica, que una candidatura de Cristina "es el mejor escenario para el gobierno".

"El peronismo sigue siendo un partido democrático. Hay sectores duros, radicalizados que creen que van a hacer la revolución cubana y chavista. Este sector está más focalizado en el kirchnerismo duro. Los muchachos juegan en la periferia del sistema. Ahora generan hechos de violencia en la Cámara de Diputados", lamentó.

En ese sentido, señaló que los incidentes de la semana pasada "reiteran un modelo parecido al de la reforma previsional" vinculado a "esquemas casi pre insurreccionales de violencia en las calles para parar leyes en el Congreso".