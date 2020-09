El fiscal general Maximiliano Hairabedián solicitó la declaración indagatoria de Eduardo Prestofelippo, conocido en redes sociales como "El Presto", por considerarlo responsable del delito de incitación y la violencia colectiva y por amenazas dirigidas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El requerimiento del fiscal, que subroga la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, está basado en dos publicaciones realizadas en la red social Twitter en las que Prestofelippo habría alentado e incitado al odio y la violencia colectiva contra un determinado grupo de personas a causa de sus ideas políticas.

.

Eso surge tras la publicación de un mensaje el 1° de junio de este año en el que dice "con los líderes y los seguidores d la izquierda progre (sea d EE.UU o d Argentina, d Chile o d Francia, etc) no se debate, SE LOS ANIQUILA. Intentan arrebatarte tu LIBERTAD, tu PATRIA, tu FUTURO y tu DIGNIDAD como ser humano. Más de 100 años de historia mundial lo demuestran".

El segundo de los posteos es del 27 de agosto último y allí Prestofelippo habría amenazado a la vicepresidenta de la Nación y alentado e incitado al odio y la violencia colectiva, mediante la publicación de un mensaje que, para alarmar o amedrentar, anuncia: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera – junto con tus crías políticas – en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO".

Para el fiscal general Hairabedián, según un informe de la cuenta oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de acreditarse la participación de Prestofelippo en los hechos, deberá responder en calidad de autor por el delito de incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas, en concurso ideal, con el agregado de amenazas en el segundo caso.

De acuerdo al representante del Ministerio Público Fiscal, "se configuran las amenazas porque se realizó el anuncio de un mal para alarmar o amedrentar".

En su requerimiento, Hairabedián resaltó que es una acción que implica estímulo y sería el impeler a hacer o no hacer algo aunque no se llegue a la determinación, lo que la diferencia de la instigación por no requerir una excitación directa. Se trata, entonces, de un "delito de peligro, que se consuma en forma instantánea".