Por Roberto Di Sandro

La quinta Los Abrojos, residencia particular del presidente Mauricio Macri, ha sido estos tres días la sede del descanso “a medias” del jefe de Estado. Desde el viernes por la noche, el mandatario analiza todo lo que le presentan figuras oficiales y privadas, en medio de un clima totalmente reservado. Son asuntos candentes que deben ser tratados “sobre la marcha”.

Una fuente muy confiable le dijo a Crónica que “está charlando largamente” con representantes del grupo económico y, en especial, de la Secretaría de Comercio para adoptar medidas tendientes a que paren “de remarcar” productos esenciales que consume la población y cuyos precios se tornan “inalcanzables”.

La preocupación de estos momentos, según lo que se murmura, es “el porqué se traslada a los precios, casi a diario, el tema de la suba del dólar” y “la inquietud presidencial es una verdadera obsesión, ya que los comerciantes y empresarios no ayudan en esta nueva etapa iniciada por el gobierno para terminar, no sólo con el déficit, sino con el flagelo constante que es la inflación”.

Pero hace horas, apenas, ha recibido un menú de 20 medidas elaboradas por el grupo económico que encabeza el “superministro” Nicolás Dujovne, donde se incluyen decisiones que tienen directa relación con el pedido formulado por el Fondo Monetario Internacional ( FMI), para reducir el presupuesto y entrar en un terreno de conversaciones para obtener el préstamo solicitado por el gobierno argentino.

En dos palabras, “la poda” va a ser sumamente relevante, dentro del diagrama dispuesto, para llegar a un acuerdo con la poderosa entidad crediticia que, sin duda, golpeará, como siempre, sobre el bolsillo de los dos sectores que habitualmente han sostenido a nuestro país: la clase baja y la clase media. A continuación registramos más detalles.

Poda directa

El recorte que puede aplicar el gobierno ya está registrado en el contexto de las conversaciones con el Fondo: deberán podarse unos 8.000 millones de pesos del presupuesto bienal -es decir de 2018 y 2019- para que las conversaciones se encaminen hacia el préstamo que solicita la Argentina. Dentro de esas negociaciones surgirán otras herramientas que contiene el programa de 20 medidas presentado por el ministro Dujovne al Presidente. Sin duda es un recorte sumamente impactante, ya que tiene como base un condicionamiento establecido por el organismo monetario.

Nada de gradualismo

En elementos informativos surgido de voceros creíbles dentro del ambiente económico, que forman un círculo con el jefe de Estado, aluden a que “no habrá gradualidad a partir de ahora”. Sostienen al respecto que los ajustes tocarán directamente el sector que sea, pero en forma directa, admitiéndose que se escucharán todas las voces para evitar situaciones extremas dentro de quienes reciban el cimbronazo.

En una palabra: evitar dolorosas circunstancias de los sectores que serán afectados, como recorte de sueldos, suspensión de viáticos, de horas extras y otras cuestiones que siempre han sido aceptables para el trabajador. También la eliminación de áreas que no tienen por qué seguir agrandando el déficit y muy posiblemente -dentro del programa de 20 medidas presentado por la Argentina- ocupe un lugar trascendente el de dividir los ministerios o que dejen existir algunos. Actualmente hay 23 y muchas veces el propio mandatario quiso reducirlo a 14 o 15. Corolario de esto: “No habrá gradualismo, sino recortes directos”. Temer un poco de piedad señores.

Más aumentos

En días anteriores, ya en su viaje a Bahía Blanca, el Presidente aludió a las tarifas. Defendió las subas producidas, formuló algunas consideraciones que tiendan a clarificar ante la gente el porqué de los aumentos tarifarios. Las respuestas no son favorables, porque en la actualidad se hace muy difícil vivir y más teniendo en cuenta que los salarios están paralizados.

Sin embargo, dejó otro “bombazo” para los próximos días: la posibilidad de nuevos aumentos de servicios. Ante estas circunstancias, los propios intendentes de Cambiemos pidieron una entrevista, no sólo con la gobernadora de Buenos Aires, sino también con el gobernante máximo. En cuanto a la población en general, el apretón del cinturón se hace cada vez más doloroso y las manifestaciones se exteriorizan a cada paso. Hay reuniones de dirigentes gremiales más constantes con el ministro de Trabajo y hasta pedido de audiencias con el Presidente. Si se producen entrevistas, son muy herméticas.

Pasar “dos inviernos”

En el enfoque habitual de Breves y Sabrosas, escuchamos y registramos lo que se dice. Por ejemplo, se recuerda la famosa frase de Álvaro Alsogaray, cuando dijo: “Hay que pasar el invierno”. Lo señalaba porque andábamos muy mal, ahora peor, en la situación socioeconómica. Ahora habrá que decir que “hay que pasar “dos inviernos”, porque el Fondo nos “protege”, pero con un ajuste brutal en este año y en el que viene. Precisamente, los que se devaluaron como el peso, fueron varios integrantes del gabinete, que equivocaron el camino.

Las lenguas que analizan lo involucran al Presidente, quien recibió el fuerte golpe de merado y ahora anuncia un cruel recorte en el presupuesto. Tanto es el golpe que el máximo analiza y analiza la situación, obsesionado con la inflación que a partir de ahora pondrá en práctica una economía de guerra para superar la turbulencia financiera.

En tanto, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, apunto a que “sería bueno que el ajuste no impida garantizar la asistencia alimentaria a los sectores más postergados”. Dentro de la Casa Rosada se perciben algunas charlas “de pasillo”. Hablan de presencias inmediatas de dirigentes de cualquier sector para ver al Presidente. Después nadie informa.

En esta oportunidad, se escuchó algo de “paro general”, trasladando algunas informaciones recogidas muy cerca de las áreas laborales. También se rumorea, en los mismos senderos, la frase de “reapertura de las paritarias”. Atención, y es la última de este segmento: el precio del pan podría superar los 80 pesos, por el gran aumento de la harina. La noticia inquieta al Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular, Carolina Stanley, se lo hizo saber al Presidente.

Dijo que no, pero...

Ningún funcionario estará en Rusia para ver el Campeonato Mundial de Fútbol. El Presidente aconsejó que no es momento para este tipo de viajes, ante la situación de ajuste que vive la Argentina. Macri fue el primero en no aceptar la invitación formulada por el propio presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, a través de los murmullos que se escuchan muy cerca de los despachos oficiales, todavía no hay una respuesta negativa por la final del campeonato. Y más, si la Argentina tiene la suerte de estar en esa relevante circunstancia.