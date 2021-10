El presidente Alberto Fernández recibió el último sábado en la Quinta de Olivos al famoso trapero Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, en la Quinta de Olivos durante este fin de semana.

El jóven músico fue acompañado de su hija Jamaica, recién nacida, y su esposa y el Jefe de Estado compartió el encuentro con su mujer Fabiola Yáñez.

El mandatario le preguntó al artista cómo habían sido sus inicios. "A los 15 o 16 años entré a trabajar en negro en una fábrica de plástico, porque había tenido el susto de que iba a ser papa y fui a buscar laburo. Pero ya estaba en el mambo de querer ser músico, por lo que ni bien llegué, el primer día, le dije al del trabajo que a mí me gustaba la música y que había salido a buscar laburo porque iba ser padre", afirmó.

"Como me llevaba bien, le pedía permiso para faltar cuando me salía algún show, pero después fueron saliendo varios seguidos y tuve que renunciar, porque ya no podría faltar", agregó sobre su historia personal.