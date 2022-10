Alberto Fernández encabezó este mediodía, junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Celeste Saulo, el acto de conmemoración por los 150 años del organismo, realizado en su sede central en el barrio porteño de Palermo.

“Poder conocer y saber es el secreto del futuro”, expresó el presidente de la Nación y luego aseguró que “las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo, oro, litio y recursos naturales sino las que desarrollan el conocimiento, la ciencia y la tecnología”.

Además, el mandatario ponderó la importancia de “invertir en ciencia y tecnología porque ahí estamos apostando al futuro, nos estamos desarrollando como sociedad y haciéndonos dueños de las herramientas necesarias para poder crecer”, al detallar que el SMN brinda información con base en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico.

“Todos los días apostamos al desarrollo científico y tecnológico, y este Servicio Meteorológico tiene que ver con la idea de que podamos conocer, saber y prever cuestiones climáticas que a todos nos preocupan”, agregó y solicitó: “Hagamos lo necesario para que el daño no siga creciendo y que las generaciones futuras no tengan que recriminarnos haber sido cómplices con nuestro silencio de que el mundo se siga degradando”.

Por su parte, al tomar la palabra, el ministro de Defensa destacó que el SMN “es de una importancia extraordinaria en el hemisferio sur”, al tiempo que ponderó que Argentina “requiere de un sistema que apoye con calidad científica y técnica”.

En esa línea, explicó que “el cambio climático es un desafío que modifica la correlación de fuerzas entre los países, que va a afectar las formas de producción y obligar a transformar los modelos de desarrollo y la tecnología”, y reflexionó: “Si nosotros no entendemos eso y no vinculamos todos estos aspectos no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo con distribución, justicia social, libertad y perspectivas de continuidad”.

En tanto, Saulo, que es la primera científica en dirigir el organismo, precisó que el SMN cumple “150 años de compromiso con nuestra sociedad”, cuyos pilares fundamentales se basan en “medir, pronosticar, proteger a la población y responder a los compromisos internacionales del país basándonos en el conocimiento científico”.

“Nuestra agenda presente tiene proyección de futuro y contamos con todos y todas para lograrlo”, expresó y definió: “Con la lupa de la historia estamos retomando esa senda donde la articulación entre el organismo y el ámbito científico es estratégica”.

El mandatario estuvo acompañado además por la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; y la directora Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad, Claudia Campetella. También participaron el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky; y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.