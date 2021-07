El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López, negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura en el país. "Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos. Confesado por el que lo generó, fue artificialmente inflado" , opinó el economista.

López Murphy, que competirá en la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad contra María Eugenia Vidal y la lista encabezada por Adolfo Rubinstein , reflotó los dichos de su compañero de boleta Darío Lopérfido . En enero de 2016, el ex ministro de Cultura porteño también había desestimado la cifra de desaparecidos, producto del terrorismo de Estado.

"Es una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios" , había expresado Lopérfido en aquel momento, en referencia a las familiares de las víctimas .

Un año después, el Gobierno argentino finalmente llegó a un acuerdo con Pfizer. Qué indignación genera pensar en la cantidad de muertes que se podrían haber evitado. La ideología socialista del kirchnerismo nos sigue destruyendo como país. #RecuperemosArgentina — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 27, 2021

Al retormar esas declaraciones, López Murphy se expresó en sintonía con su compañero de boleta y Graciela Fernández Meijide, y ratificó no creer en las cifra de 30.000 desaparecidos. "Creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del Ministerio de Justicia y de la Conadep. No hay secretos ahí" , manifestó el ex ministro de Economía en declaraciones televisivas.

“El gobierno del doctor Menem hizo una ley para compensar a los que han sufrido persecución. Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista . Por ejemplo, los soldados conscriptos que defendieron en Formosa valientemente el regimiento ante el ataque de las fuerzas subversivas ” , agregó el precandidato a diputado nacional por la Ciudad.

Y luego, resumió sobre esta cuestión: "Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los '70, pero si nos obligan lo haremos . Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro ” .

.

La lista de López Murphy

Para la Cámara de Diputados, el ex ministro de Economía estará acompañado por la científica antikirchnerista Sandra Pitta , el economista Gustavo Lázzari, la ex vice de la UIF María Eugenia Talerico y el politólogo Franco Rinaldi . También formarán parte de la diseñadora gráfica y publicista Gabriela Malerba, el ingeniero Jorge Kogan y el mencionado Lopérfido, cuya presencia será testimonio en los papeles, pero acompañará durante la campaña .