Una polémica se desató en Chubut tras los comentarios machistas del secretario general del Sindicato de Petrólero y Gas Privados, Jorge "Loma" Ávila, quien aseguró que una mujer no puede encabezar una lista por falta de "capacidad técnica". Sus declaraciones fueron repudiados.

"La capacidad de los hombres está un puntito más arriba que la de las mujeres”, aseveró el dirigente en una declaración sobre las listas de las candidaturas de cara a las elecciones Legislativas 2021, donde descartó la participación de mujeres.

Las Mujeres y Diversidades del Frente de Todos Chubut, repudiaron "las declaraciones machistas, misóginas y discriminatorias" del secretario a través de un comunicado.

Las Mujeres y Diversidades del FDT Chubut repudiamos las declaraciones machistas, misóginas y discriminatorias del Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas del Chubut, Jorge Loma Avila ���� pic.twitter.com/bn8NidbSIf — Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) July 21, 2021

"Es lógico que el candidato que nos represente sea de Comodoro Rivadavia y no que encabece la lista una mujer", dijo en declaraciones a FM Generis 101.5 y sobre eso agregó que no puede ser una mujer porque no cuentan con la "capacidad técnica para ir a elaborar el proyecto y llevar algo a Nación que nos pueda representar. Hoy no hay mujeres con esa condición".

"No es que estemos en contra de la mujer ni que estemos diciendo que estamos favoreciendo a un sector. Sino simplemente hoy en condiciones políticas dentro de la provincia, la capacidad de los hombres esta un puntito más arriba que el de las mujeres", dijo.

.

Desde Mujeres y Diversidades del Frente de Todos salieron al cruce del sindicalista petrolero y a través de un comunicado repudiaron sus declaraciones como "machistas, misóginas y discriminatorias".

"Nos preocupa profundamente que un representante del Movimiento Obrero Organizado y figura pública incurra en esas expresiones", señalaron en el comunicado.

"Escuchar declaraciones machistas, misóginas y con elevado tono discriminatorio, después de tantos logros referidos a la equidad, la igualdad, los derechos adquiridos en relación al género y diversidades, no hace más que corroborar que algunos dirigentes no están a la altura de las circunstancias actuales, y solo están con sus opiniones, mientras nosotras avanzamos unidas en la búsqueda de una sociedad más justa y más igualitaria, en la que todas, todos y todes estemos incluidxs", agregaron desde Mujeres y Diversidades del Frente de Todos Chubut.

El comunicado de Mujeres y Diverdidades contra las declaraciones de Jorge Ávila