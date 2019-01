Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluará mañana si suspende o no la consulta popular para habilitar la posibilidad de que el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, aspire a una nueva reelección, la oposición provincial apuntó contra el Tribunal Electoral riojano.

El senador nacional por Cambiemos, Julio Martínez, eligió Twitter para anunciar que "el Tribunal Electoral de La Rioja, principal aliado del gobierno provincial en estos días, resolvió que los fiscales de los partidos políticos no podrán ser quienes repongan las boletas -del SÍ y del NO- el día de la elección".

Para el legislador, "no está claro qué función tendrían los fiscales entonces. Nos preguntamos: ¿Podrán sentarse junto al presidente de mesa y controlar que voten personas autorizadas que figuren en las listas?". "Se nos informa hoy -por ayer- que las boletas autorizadas por este Tribunal hace menos de una semana, las cuales imprimimos y repartimos en toda la provincia, no serán válidas el día de la Consulta. Sufrimos un nuevo atropello a la democracia en La Rioja, donde las instituciones no funcionan para el pueblo porque el poder decide usarlas para beneficio propio", dijo Martínez.

También el intendente de la capital riojana, Alberto Paredes Urquiza, cuestionó la decisión sobre los fiscales.