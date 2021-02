Por Mariano Cerrato

@MarianoDCerrato

Diputados de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto de ley llamado "Ley Alejo" que propone una "ampliación" de la vigente "Ley Micaela" y tiene como presunta premisa que se lleve adelante una mayor "perspectiva de género" que incluya "no solo a las mujeres" en casos de violencia de género y contemple el "tabú social" que tendrían los hombres para realizar una denuncia contra una mujer.

Esta propuesta es liderada por el diputado del PRO por la provincia de San Juan Eduardo Cáceres, quien fue denunciado hace un par de meses por parte de su ex pareja, la diputada Gimena Martinazzo, perteneciente al mismo espacio político.

Al respecto, Martinazzo compartió en sus redes sociales fotos con lesiones en el cuerpo y rostro, pero Cáceres adujo que los golpes eran producto de un tratamiento estético en el rostro y se pidió licencia en diciembre para afrontar la acusación sin fueros.

Martinazzo muestra lesiones que denuncia habrían sido por violencia de género (Twitter)

En relación al tema, la abogada feminista y responsable del programa nacional Acompañar, Claudia Perugino, enfatizó que lo que se quiere hacer con esta iniciativa es "generar confusión", así como también "busca un golpe de efecto y no hace más que amparar a abusadores, violadores y victimarios".

“Me parece una aberración, que confunde y va en contra de todo lo que determina nuestra legislación. No solamente la Ley Micaela, sino que desconoce los pactos internacionales a los que Argentina está suscripta. Donde tiene asiento la asimetría que vivimos mujeres y diversidades en sociedades patriarcales como la nuestra", destacó Perugino.

Argumentos de la iniciativa

El proyecto toma su denominación por el caso de Alejo Oroño, un joven de 22 años que murió tras ser apuñalado en el pecho por su pareja Nadia Navarro, de 24, y consideraron que a él "le daba vergüenza denunciarla (a su pareja) y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia".

.

En ese sentido, argumentaron que existe "un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta".

Entre los puntos principales de la propuesta, se habla de que "el proyecto amplía los alcances de la 'Ley Micaela', para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres".

Sobre esta línea, también señala la propuesta que con esto se busca establecer "mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales".

.

Al respecto, Perugino consideró que "una cosa es que el varón que no acepta los parámetros que le impone el patriarcado no la pasa bien, pero sacar el eje de la cuestión es otra".

"No hay varones asesinados por el hecho de ser varones. Es decir, el hecho de ser varón en una sociedad patriarcal no te hace vulnerable a ser atacado por eso. No somos iguales, hay grupos que han sido históricamente vulnerados", destacó la abogada feminista.

Por otra parte, Perugino remarcó que "estadísticamente las falsas denuncias son un número mínimo" y que "desgraciadamente lo que nos muestran las estadísticas son el ejemplo de Úrsula Bahillo, de que una mujer cuando es víctima de un femicidio ha golpeado la puerta del Estado varias veces".