El camino hacia las elecciones legislativas 2021 entró en los últimos días de campaña. Y más allá de las propuestas de cada espacio, dejó frases que generaron ruido. Hubo polémicas, exabruptos, chicanas... Estas declaraciones fueron protagonizadas tanto por los principales candidatos, como por otros dirigentes del ámbito político. Aquí, un repaso por las más destacadas.

Elecciones 2021: 15 frases que sacudieron la campaña

- "A la semana del resultado de las PASO, no cerré el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue promover en acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El mensaje que recibimos lo hemos oído". (Alberto Fernández, durante un acto en José C. Paz).

- “En los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo. ¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?” (Patricia Bullrich, sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometida la vicepresidenta Cristina Kirchner).

- “Me senté con él [Javier Milei] y dialogué; coincidimos en muchas cosas. Ojalá podamos confluir en una propuesta en 2023 única, que ellos se sientan cómodos como para participar”. (El ex presidente Mauricio Macri, en un mensaje de acercamiento con el candidato liberal).

.

- "El peronismo le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores a la política nacional sigue presente”. (La vicepresidenta Cristina Kirchner, en un encuentro de la agrupación La Cámpora).

- "Entre vos y la Provincia y tu jefe, Larreta, siempre vas a elegir a tu jefe Larreta". (El cruce de Victoria Tolosa Paz a Diego Santilli, en el debate televisivo).

- "Lo que está pasando en la Provincia es muy grave. Un gobierno que no tiene norte está sometiendo a los argentinos a una tragedia económica. Nos convirtieron en el país de la improvisación, los parches". (Diego Santilli, en tono crítico sobre la gestión del gobierno).

.

- "Los radicales, la Coalición Cívica y las palomas son tan nefastos como el kirchnerismo". (Los cuestionamientos de Javier Milei a un sector de Juntos por el Cambio).

- “Se van a venir dos años difíciles y todos sabemos que la 'platita' que entregan se termina el 15 de noviembre”. (María Eugenia Vidal critica las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional).

- "Se fugaron un FMI y este gobierno renegoció y ahorró 37.000 millones de dólares". (Leandro Santoro, en un cruce con Vidal).

.

- “Yo no tengo nada que ver con este gobierno, porque en realidad sería renunciar a mi esencia. Ellos se fueron desnaturalizando. Hoy el kirchnerismo es un grupo de fundamentalistas, que defienden sus propios lugares, pero están alejados de lo que le pasa a la gente”. (Florencio Randazzo, al tomar distancia el oficialismo).

- “A mí me cuesta saludar a alguien que dice ‘zurda de mierda, zurdos de mierda, van a correr’. Hacía tiempo que no escuchaba una barbaridad como esa". (Myriam Bregman explica las razones por las que no saludó a Milei en el debate).

"Para los delincuentes, cárcel o bala. Apoyemos a la policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco". (El exabrupto de José Luis Espert, tras el crimen del kiosquero en Ramos Mejía).

.

"Lo voy a cagar a trompadas". (La furia de Luis Juez con Alberto Fernández, tras sus últimas declaraciones sobre Córdoba).

“Lo que anunció Feletti tiene 47 años. Como el público se renueva, le hacen el mismo verso una y otra vez con la expectativa de que esta vez alguno lo crea". (Martín Tetaz, en contra del congelamiento de precios).

"Entiendo que la oposición salga a decir que no quiere y no nay nada que dialogar, porque está juntando votos. Después del 14 de noviembre van a tener que pensar en la Argentina y no en cómo juntan votos". (Sergio Massa convoca al diálogo a los dirigentes opositores).