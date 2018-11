La periodista Norma Devechi denunció al intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, tras conocerse un audio que se le adjudica al jefe comunal y en el que se refiere a la periodista de la localidad y corresponsal del sitio El Territorio en la zona, de forma violenta y despectiva.

El audio que se viralizó a través de servicios de mensajería y redes sociales, según indica la propia trabajadora de prensa, habría sido enviado por Filippa a un grupo de colaboradores, desde donde habría sido filtrado.

“Me enteré que el audio habla de mi persona, donde el Intendente da una orden explícita a cualquier hombre soltero que trabaja en la Municipalidad", explicó Devechi en diálogo con el programa Cuestión de Actitud de Radioactiva 100.7. Y agregó “el audio me lo dedicó a mí, está muy enojado conmigo porque estoy haciendo mi trabajo, estoy dando a conocer las cosas que están bien y también las que no lo están”.

Según publicó el portal El Territorio, y de acuerdo con lo que indica la periodista, el malestar del jefe comunal con ella "comenzó el año pasado cuando presentamos una nota de ciertas irregularidades que marcaba el Presupuesto, denuncias que había hecho la oposición, en ese momento, el Intendente envió al encargado de prensa de la Municipalidad a negociar conmigo. Todos sabemos cómo funcionan los negocios, el Intendente te pone la pauta publicitaria y vos no podes decir un montón de cosas, así funciona acá en Iguazú, me ofrecieron hasta 12.000 pesos mensuales y yo tenía que reproducir las cosas buenas del municipio, pero las malas no las podía decir. No cerramos trato, obviamente, y siguió la puja”.

Sobre cómo recibió la noticia de este audio, indicó que "fue muy difícil escucharlo, me largué a llorar, obviamente esto recae sobre mi pareja, mi hija y cuesta, ahora estoy sintiendo la solidaridad de todos mis colegas a nivel provincial y nacional”.

La periodista confirmó que formulará la denuncia ante la Fiscalía. “Lo voy a denunciar por violencia de género, abuso de autoridad, por incitar a la violencia, y también haré una denuncia en el Inadi”, sentenció.