En el ámbito de las relaciones internaciones, uno de los parámetros clave para saber la importancia que te da tal o cual país, reside en la velocidad en la que un gobierno nombra a su embajador. En este caso, a pocos le quedarán dudas sobre la postura de Dinamarca para con la Argentina, ya que directamente decidió cerrar su embajada en Buenos Aires.

Esta decisión que tomó el gobierno de Mette Frederiksen, fue anunciada en un comunicado este viernes 27 de agosto por su Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también se informó que se abandonará la misión diplomática danesa en Tanzania. ¿Los motivos?De ahora en más optarán por reforzar su presencia en la Unión Europea y en otros continentes donde tengan mayores intereses.

Según trascendió, el cierra se efectuará en el 2022.

Quien encabeza dicha cartera es Jeppe Kofod, quien aseguró que uno de los motivos de su salida del país fue la situación en Afganisán, que los obligó a elaborar un plan d. “reestructuración” en cuanto a su enfoque hacia el mundo. Ahora van a priorizar “la seguridad y protección del pueblo danés en un mundo donde la democracia, los derechos humanos y los valores se ven sometidos a una presión cada vez mayor”.

“Mi prioridad como Ministro de Asuntos Exteriores es garantizar la seguridad y protección del pueblo danés en un mundo donde la democracia, los derechos humanos y nuestros valores se ven sometidos a una presión cada vez mayor. Esta reorganización es para ayudarnos a orientar los esfuerzos que hacemos, tanto aquí en casa como en el mundo, para que podamos hacer la mayor diferencia posible. El grave acontecimiento ocurrido en Afganistán durante las últimas dos semanas exige una reflexión, y necesitamos tiempo para digerir y analizar esto en cooperación con el Parlamento danés. Después de ese proceso, el gobierno presentará en una etapa posterior una nueva estrategia de política exterior y de seguridad”, añadió Kofod.

Mauricio Macr recibió a la reina danesa en Buenos Aires allá por el 2019.

Además del país africano, el Consulado General en Chongqing (China) y la misión comercial en Barcelona (España) fueron las otras víctimas de esta decisión.

“La reestructuración significa, entre otras cosas, que se reforzarán más nuestras misiones en la UE, la OTAN, la ONU, el Ártico, África, así como con respecto a nuestras iniciativas de exportación. En total, se fortalecerán 16 misiones y 9 departamentos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Copenhague”, detalló la misiva.

Recordemos que la misión diplomática en Buenos Aires estaba establecida en la Avenida Leandro N. Alem al 1074 y quien la presidia era Soren Vohtz, quien hasta ahora era una persona muy atareada, ya que ejercía esta misma función en Uruguay y Paraguay. Según trascendió, el cierre estará finiquitado el año próximo.

Kofod anunció que la situación en Afganistán los obligó a acelerar su plan de "restructuración".

“Lamentamos mucho el cierre de la embajada, ya hubo un cierre temporal entre el año 2002 y 2007 y esperamos que este también lo sea y no afecte un vínculo que viene desde 1841, bajo el gobierno de Don Juan Manuel de Rosas, a cargo de las Relaciones Exteriores de la Confederación argentina. La embajada danesa nos ha informado que es una decisión administrativa que tiene que ver con un reordenamiento de sus prioridades en el mundo y no con la situación particular de Argentina, producto de un análisis interno que lleva muchos años”, declararon voceros oficiales Cancillería a Infobae.

El por qué de esta situación

Las principales causas que llevaron a este desenlace tienen que ver con la postura Argentina con las inversiones extranjeras, que no resulta muy atractiva para los inversores. Para muestra un botón, un informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) concluyó que nuestro país es la segunda nación con “peor desempeño del mundo en materia de inversión extranjera directa”.