La Rioja lidera el índice de crecimiento de empleo formal, con el 116,7 por ciento, debido a la reactivación económica generada por el Gobierno Provincial en la obra pública, que trajo aparejado un aumento sustancial de manera directa en el registro de trabajadores de la construcción, a los que se suman otros que lo hacen de forma indirecta, lo que fue resaltado por la Cámara Empresarial Riojana.



Mediante un informe de coyuntura, elaborado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el trabajo registrado en la construcción creció un 116,7 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes de 2020.

La cifra pasó de 790 a 1.712 obreros registrados de la construcción uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

El ranking que mide la evolución del empleo formal en la construcción en todo el país. Detrás de La Rioja (116,7%%), se ubicó Jujuy (79,2%) y le siguieron Catamarca (70,7%) y Formosa (68,1%).

En la comparativa interanual, La Rioja y Jujuy continúan siendo las provincias que se destacan con las mayores tasas de crecimiento del empleo sectorial. La remuneración media percibida por los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción ascendió a $63.262 durante el mes de septiembre, marcando un incremento del 61,3% interanual que se convierte en la segunda variación más alta del último lustro, dice el informe del Instituto.



Por otra parte, según se informó oficialmente, en el acumulado enero-septiembre el empleo formal en el sector subió un 76,8% con relación al mismo lapso del año pasado.



Además, cabe recordar que el Gobierno provincial impulsó la reactivación de la obra pública a través del área de Infraestructura; como así también de la construcción de viviendas y de la implementación del Plan Angelelli de Desarrollo e Integración Urbana, cuyo objetivo es el de refaccionar o construir viviendas en barrios y asentamientos y también otorgar servicios básicos como asfalto, cordón cuneta, agua potable y energía eléctrica.



En ese contexto, el ministro de Infraestructura de la Provincia, Juan Velardez, remarcó que “es una alegría para todos porque eso marca la impronta de la gestión del Gobernador en materia de obras públicas, en la intención y en la reactivación de la obra pública”.



“Eso muestra la decisión política y la capacidad de convertirlos en realidad. Estamos en crecimiento de tasa mensual del 4,2 por ciento, lo cual da optimismo para el año que viene y estimamos que a mediados del año 2022 se notará un avance mucho mayor en obras de gran envergadura como el Hospital de Chilecito, donde se incorpora fuerte mano de obra”, añadió.



“Esto marca sin dudas el posicionamiento de la provincia en la reactivación, no sólo de la mano de obra, sino que es un motor importante que va siendo acompañada por la obra privada”, afirmó.



Subrayó en ese sentido que “la rueda de la construcción tiene un arrastre importante, con venta de materiales, mano de obra directa e indirecta, alquiler de maquinaria; y no hay un lugar de la Provincia que no tenga mano de obra, y son todas importantes y necesarias, que suman a que sigamos liderando este importante ranking a nivel nacional”.

Crecimiento del índice de empleo directo e indirecto

Crescencio Botiglieri, vicepresidente de la Cámara Empresarial Riojana destacó esa información sobre el empleo formal en el sector de la construcción sosteniendo que, “ La Rioja está en el 101,2 por ciento del crecimiento del empleo y le sigue Formosa, y eso redunda en el empleo directo que genera beneficio a todos los comercios, y es circulante de lo que se genera en cuanto a la compra de obra pública y los sueldos de los empleados, que luego compran en los comercios y PYMES”.

“El rubro de ferretería y construcción es el que más creció, superando los niveles de compra, y el que menos creció interanual es el de tecnología ya que tuvo un boom el año pasado por la pandemia, y cayó según lo que fue el año anterior”, indicó.

“El que más se elevó es el de ferretería, no solo por la obra pública sino por las necesidades insatisfechas durante la pandemia y en La Rioja se vio fuerte por el crecimiento de la obra pública”, afirmó.