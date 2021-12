El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este lunes que 265 empresas y organizaciones se comprometieron a abrir vacantes para las prácticas educativas en ámbitos laborales que serán obligatorias para todos los estudiantes del último año de secundaria a partir del ciclo lectivo 2022, a la vez que la ministra de Educación, Soledad Acuña, ratificó que no serán rentadas porque "no son pasantías" y se harán "en el horario de clases".



La iniciativa, anunciada inicialmente el 9 de diciembre, fue criticada por centros de estudiantes y gremios como UTE-Ctera y Ademy, ya que consideran que implican "que los chicos dejen de estudiar para ir a trabajar gratis a una empresa" donde participarían como "mano de obra barata".



Entre las empresas que ya firmaron el convenio para participar del programa a partir del ciclo lectivo 2022, se encuentran Pampa Energía, Accenture y el Centro Médico Stamboulian, según informaron este lunes las autoridades porteñas en una conferencia de prensa.

Las prácticas se pondrán en marcha para 29.400 chicos de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada, y tendrán una duración de 120 horas cátedras que se distribuirán a lo largo del año.



Durante la conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el avance de las prácticas laborales, el jefe de Gobierno afirmó: " En poquitos días más de 260 empresas nos han llamado. Piensen que el cálculo que tenemos para llegar a todos los chicos de las escuelas públicas y privadas es más o menos el doble".



En tanto, la ministra de Educación, Soledad Acuña, precisó que las prácticas tendrán "distintos trayectos posibles" para cada una de las doce orientaciones de las secundarias de la Ciudad.

Consultada sobre el rechazo de gremios docentes como Ademys y UTE-Ctera que calificaron a las prácticas de "trabajo precarizado", la ministra indicó que "en la Ciudad hay 17 sindicatos docentes, dos de ellos tienen una terminal en un partido político y manifestaron su oposición, el resto viene apoyando las mismas prácticas que se dan en las secundarias técnicas".



"No creemos que vaya a haber una resistencia real de quienes son los interesados, que son las familias, los jóvenes y los docentes", continuó y detalló que "la idea es armar proyectos educativos, no pasantías porque van con un objetivo de aprendizaje específico".



"Por eso no son pasantías, no son rentadas y es en el horario de clases de cada uno de los estudiantes", añadió Acuña.



Las prácticas educativas en ámbitos laborales forman parte del diseño curricular de la Secundaria del Futuro y comenzarán el año próximo en coincidencia con la primera camada de alumnos de 5° año, desde su creación en 2018.



La iniciativa no contempla a los tres mil estudiantes de las 52 Escuelas Técnicas ubicadas en el territorio porteño -39 de gestión estatal y 13 de gestión privada- ya que las mismas implementan Prácticas Profesionalizantes en 5° y 6° año.



Los estudiantes podrán sumar experiencias vinculadas a su orientación escolar en diversos ámbitos, divididos en cuatro ejes: sector productivo (privado o público), sector de gestión de políticas públicas, ámbito cultural/comunitario y ámbito de la educación superior/científico-académico.



En el marco del acto que tuvo lugar en el Colegio N° 6 Manuel Belgrano en Recoleta, Larreta; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; los ministros de Educación, Soledad Acuña, y de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, firmaron con los representantes de Pampa Energía, Accenture y el Centro Médico Stamboulian el convenio para participar del programa a partir del ciclo lectivo 2022.