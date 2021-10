En los próximos días, el Gobierno nacional prevé anunciar una nueva etapa del programa Precios Cuidados, en el marco de una búsqueda de ir reduciendo el ritmo inflacionario de los productos que integran la canasta básica de consumo masivo, comenando por los alimentos. La última etapa concluyó el último viernes, 8 de octubre.

Conciente de ese "desafío", el designado secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, planteó hoy que el objetivo de su gestión será "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el promedio de los ingresos populares", como camino para "recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería".

En declaraciones a distintos medios radiales y televisivos, Feletti se autodefinió como “un hombre de diálogo, de racionalidad, de discusión", tras lo cual anunció que "voy a convocar al sector empresarial”, pero con el objetivo principal de “cuidar la situación de los argentinos”.

La postura frente a las empresas

"Es un momento muy difícil para la Argentina y no puede haber mezquindad", enfatizó, tras lo cual consideró que "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera, porque si no, no hay mercado interno".

" Lo que no es normal que alguien sobre un bien de consumo esencial fije el precio que quiere, la cantidad que quiere, y el que puede comprar, compra y el que no que se arregle", advirtió el funcionario, para quien "acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino que no llega a fin de mes".

Al ser consultado sobre la actitud de los empresarios, puntualizó que "voy a convocar a los productores y comercializadores, probablemente juntos, pero es fundamental hablar con la verdad en la mano y no victimizarse". Añadió que "hay que hacer un acuerdo racional donde se respeten los márgenes de ganancia, donde se respete la posibilidad de expandir la producción y el consumo".

“La agenda inicial va a ser la convocatoria a dialogar, a consensuar para achatar esta curva, sobre todo de precios de los alimentos, y consensuar precios y respetarlos, si no, aplicar las leyes que hacen a la defensa del consumidor, del abastecimiento y demás”, adelantó el funcionario entrante.

Costos, márgenes y controles

Feletti, quien es contador público, destacó que es necesario "hablar racionalmente de costos, de márgenes de ganancias; ese es el desafío más grande: lograr que el pueblo pueda ir a una góndola, elegir el producto que le gusta y consumirlo".

Destacó además que "creo en los controles y en los controles de los monopolios. Keynes decía que si a los monopolios no se los regula terminan destruyendo la economía y la sociedad". Añadió que "la fiscalización de precios es territorial. Hay que estar en acuerdo con intendentes y sindicatos, y organizaciones sociales que colaboren".

Por otra parte, subrayó que "es fundamental volver a estabilizar el desempleo en torno a seis puntos porcentuales (actualmente está en nueve). Si se logra bajar, los ingresos de los hogares van a ser mayores y la situación va a cambiar".

Durante la última semana, la saliente secretaria Paula Español venia negociando una actualización de precios de los productos incorporados en el plan en la que planteaba autorizar alrededor de un cinco por ciento promedio, en tanto que las empresas buscaban llegar al diez por ciento. Habrá que ver qué acuerdo se puede cerrar con la gestión de Feletti.