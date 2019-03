Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Borrado

No pudo evitar un gesto de vergüenza por ciertos anuncios formulados hace tres años y entonces se borró. Así quedó registrado el episodio del otro día, cuando el impacto del número de pobreza congeló al país: 32%. La referencia es directa hacia el presidente Mauricio Macri.

Durante los tiempos de campaña electoral que lo llevaron al sillón de Rivadavia y mucho después, aludió a que tenían que evaluarlo por la pobreza, que se suponía iba a eliminar. No pudo. Al contrario: la incrementó. Y, ante la penosa revelación que debía hacer en conferencia de prensa, resolvió desaparecer del escenario y dejar que los ministros hicieran el terrible anuncio.

Carolina Stanley y Dante Sica fueron los rostros que se presentaron en la televisión para dar la escalofriante cifra del 32% de pobres en el país. Aumentó en casi dos millones de personas, que, sumadas a los casi 12 millones que ya venían de lejos, alcanza ahora a 14 millones bajo la pobreza y sin posibilidades de encontrar alivio. Ese “yo me borro” hizo recordar a cierto dirigente que cuando derrocaron a Isabel Perón en 1976 pronunció la misma frase para evitar a los periodistas.

Los ministros Stanley y Sica durante la conferencia de prensa.

La indigencia avanza y el gobierno, a pesar de todos los intentos, no puede detener la inflación. Por otra parte, ya preocupa la situación del propio Presidente, cuya imagen cae día a día y a través de las encuestas que acumulan constantemente está arrastrando a otros dos postulantes para cargos decisivos, como son María Eugenia Vidal, en la gobernación de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este particular se lleva a cabo por estas horas una serie de reuniones de gabinete que hasta ahora está en la agenda y que puede ser ampliada. Se ha reiterado que no habrá cambio de rumbo en la política socio-económica del gobierno, pero la situación imperante hace que se vuelva atrás en algunas circunstancias y se apele a medidas que podrían desligarse del ajuste que se ha pactado con el FMI. Recorran este espacio y habrá algunas pildoritas que se convertirán en anuncios sumamente importantes.

Rostros demudados

Ni bien terminó la reunión de gabinete en el CCK, y luego en la Casa Rosada, se aguardó que el Presidente saliera a hablar. No lo hizo. Había que anunciar el 32% de pobreza, cifra impresionante. Resuena aquella frase de Macri: “Quiero ser evaluado como Presidente por si fui capaz o no de reducir la pobreza”. Para muestra basta un botón: 32% de pobreza. No pudo. Ya fue evaluado por la falta de trabajo, la falta de consumo, la falta de apoyo a los sectores populares y los que no lo son y están en la clase media. No le salió una en tres años. Solo algo que la gente comenta como aceptable: el Indec ahora dice la verdad. De los números que dejan en el camino todas las medidas que iba a tomar el mandatario para que el país funcione y, hay que decirlo -algunos lo hacen con cierta tristeza porque lo votaron-, no cumplió.

Los rostros demudados de los dos ministros, Carolina Stanley y Dante Sica, dieron la pauta del clima. Parecía que no querían hablar y debieron cargar con la responsabilidad de hacerlo. El máximo hombre del gobierno se silenció, atrapado por sus propias palabras. Ya comenzó a tejerse desde ese mismo momento un cambio de opiniones con todos los sectores de Cambiemos para “cambiar algo del actual rumbo”. Así se dijo a Crónica.

¿Control de precios?

En el ámbito económico y su directa relación con el Presidente, las reuniones se suceden sin solución de continuidad. Ya comenzaron a apreciarse ciertas disparidades entre los integrantes, tanto del círculo rojo como del gabinete ampliado, para hablar sobre el control de precios. El gobierno liberal de Macri no acepta tales condiciones, pero la situación imperante hace que el tema se trate. También se suma a esto algún pensamiento puesto sobre la mesa de debate “interno” en torno a un aumento de sueldo de emergencia “para aliviar la situación de varios sectores y, en especial, del personal administrativo”. Nada se ha definido, pero quedan registradas posiciones que tienden a buscar una salida a la crisis que se agiganta cada vez más en el país

Breves y sabrosas

Sin duda lo son. Más sabrosas que nunca. En la Recova sobre la calle Posadas un primer ministro como Marcos Peña se encuentra con todo Cambiemos. Pero con uno en especial. Es el hombre que marca las mediciones. No es argentino. Nació en Ecuador y lo guió a la Presidencia a Mauricio Macri. Ahora no puede sostenerlo, ya que la imagen se está cayendo. Su nombre ustedes ya lo saben: Durán Barba. Almuerzan allí y se cruzan con otros candidatos “a algo”. Parece renacer en esa zona el viejo Tropezón, donde se convocaban a la noche todos los políticos con periodistas. Saludo va saludo viene, se cuentan sus cuitas. Además, el ecuatoriano hace toda clase de gestos y muestra su pensamiento para que Macri sea reelegido. Hasta ahora las cosas le salen todas mal.

A otra cosa: Gustavo Posse quiere aire y mucho verde para San Isidro. Por eso no permite a la empresa Monsa instalar una cabecera en el Bajo del distrito. “Esto afecta a los vecinos”, dijo el jefe comunal y le dirigió una nota a la Secretaría de Transporte de la Nación. Muy bien por don Gustavo.

Hay más: los ascensores de la Rosada a veces funcionan y otras veces no. Cuando se detienen por desperfectos, demoran en arreglarlos y hay gente imposibilitada para subir las escaleras. Traten de solucionar rápido esta situación. El Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Relaciones Municipales, resolvió fortalecer a los gobiernos locales con medidas concretas. Fueron convocados para eso 274 municipios y Lucas Delfino dijo en esa oportunidad: “De esta manera queremos conocer el pensamiento de las entidades de cada distrito para lograr el desarrollo de los mismos”. Buena idea.

Emoción: las enfermeras de Evita llegaron hasta Crónica con recuerdos de aquella gran mujer y dejaron el sello de cómo trabajan evocándola por siempre. Son de la Fundación Villa Manuelita-Rosario. Fue la última de este bloque

Olivos- Chapadmalal

El viernes el presidente Macri llegó al helipuerto ubicado frente a la Casa Rosada. Lo hace diariamente para luego subir al auto que lo traslada hasta el edificio del poder. Esta vez tomó otro rumbo. Quizás -eso dicen algunos- para hacerse algún chequeo, como es habitual en él, o tal vez para encontrarse con “alguien” o “algunos” dirigentes empresarios o gremiales a fin de tratar temas en un clima “bien hermético”. De cualquier forma, el contacto directo con la gobernadora Vidal es casi constante. La dama se encuentra en Chapadmalal en un “retiro espiritual” -así lo llama con todo su gabinete. Allí evalúa la situación de la provincia, que es bastante caótica, pero además observa que está perdiendo puntos debido a la política económica. Las mediciones sobre la personalidad de cada candidato se hacen permanentemente, y la de Macri está cayendo estrepitosamente.

Según las fuentes, la gobernadora sabe que eso “arrastra” su imagen y de allí que hayan surgido algunos pactos con dirigentes, especialmente docentes, para solucionar una situación de años, pero también estirar los sueldos de sectores que la están pasando mal. Esto pone en peligro los desembolsos del FMI acerca del ajuste que se concretó. De allí el viaje próximo del ministro Nicolás Dujovne a Washington para entrevistarse con la jefa de la devoradora institución crediticia, Christine Lagarde. A tener en cuenta todo esto.

Malvinas y visitas

Mañana, lunes, Junín espera al presidente de la Nación. Según la agenda, va a visitar la ciudad para asistir a varios actos. En tanto, al día siguiente en Olivos presidirá un acto de trascendente emotividad, con motivo de cumplirse otro aniversario de la lucha en las Islas Malvinas. Estarán presente familiares de los muertos en combate defendiendo a la patria, así como también representantes de diferentes sectores de la sociedad. Durante la semana, el jefe de Estado tiene previstas otras visitas al interior del país.

Próximo lugar: Gualeguay, Entre Ríos. Si va, lo decidirá sobre la marcha. Hasta dentro de siete días, aquí en estas páginas y el miércoles por televisión en Crónica HD, a las diez y media de la noche. Que la pasen bien.

Reclama la iglesia

La Iglesia solicitó al gobierno mayor apoyo para la Ley de Emergencia de Adicciones. Hay un decreto que firmó Macri y que, de acuerdo con lo expuesto por la entidad religiosa, no se cumple. El Sedronar, que preside Roberto Moro, reconoció este problema y salieron a decir que “estamos estudiando su prórroga”. Hasta ahora, cero.

Desde la Villa La Corcova, el padre José “Pepe” Di Paola sostuvo que “hace falta una mayor capacidad de trabajo en todo el territorio” y concluyó esperando una solución “rápida a un problema que es sumamente grave”. Es la lucha contra el narcotráfico y hay que superar el problema, ya que “el gobierno insiste siempre en destruir ese flagelo”, según comentan a cada instante las autoridades. A no olvidarse, entones.