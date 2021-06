El área lleva realizadas más de 15 mil intervenciones desde Abril del 2020 y realiza derivaciones a través del SAME en coordinación con los hospitales públicos de la ciudad. Al respecto, la senadora provincial expresó: " Vengo trabajando especialmente el tema de la "pandemia psicológica", pocos estamos mirando los efectos perjudiciales que tiene en la salud mental de los argentinos tanto tiempo de encierro e incertidumbre por el futuro, la angustia y los miedos se multiplicaron" y continuó: " es fundamental que la provincia se ocupe de esta problemática y tome el ejemplo de la ciudad o de otros distritos para llevarlo adelante a nivel provincial, no veo una política activa en este aspecto".



Ahumada se reunió con el titular de la Dirección de Salud Mental porteña, Humberto Lorenzo Persano, recorrieron las instalaciones y analizaron los efectos de la pandemia y en particular de los más chicos respecto de las clases bajo su modalidad virtual.

.

Cabe destacar que la senadora provincial presentó un pedido de informes el año pasado para conocer los aspectos vinculados con el funcionamiento del acompañamiento, orientación y asistencia en salud mental que la provincia de Buenos Aires brinda a través de su página web o líneas telefónicas.