Por Gabriel Calisto

@gcalisto

El gobierno bonaerense envió a la Legislatura cinco proyectos de ley de su propuesta de reforma judicial. Dos de las iniciativas, el mapa judicial y el cambio al sistema de jurys para remover a los jueces y fiscales, intentaron ser votadas en forma directa en la Legislatura provincial, pero la resistencia opositora obligó a llevar el debate a las comisiones.

"Este es un capítulo importante de los cambios profundos que venimos realizando a la estructura de la provincia. Buscamos una justicia más transparente, ágil, despolitizada y, sobre todo, accesible para la víctima", dijo este martes la gobernadora María Eugenia Vidal, al presentar junto al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, el paquete de proyectos a diversos medios, entre ellos Crónica.

Con el objetivo de convertirlos en ley "en este año legislativo", la mandataria reforzó la vitalidad que le atribuye a las normas: "Así como siempre digo que no habrá seguridad posible hasta que no se termine con las mafias de las cárceles, no habrá justicia verdadera sin reforma judicial".

Los cambios propuestos apuntan al funcionamiento interno del Poder Judicial, y, según destacó Ferrari, se discutieron tanto con los protagonistas como con la oposición, que sin embargo plantea sus reparos y asegura que no fue consultada. Vidal anhela poner un freno a las posibilidades que se otorgan a los acusados, y pone de ejemplo nada menos que el caso del cura abusador César Grassi: "Tuvo durante diez años la posibilidad de hacer siete pedidos para determinar que es culpable. Recién ahí fue preso", resumió la mandataria.

Puntualmente, se busca hacer obligatorio el paso por la escuela judicial para poder convertirse en fiscal o juez. Eso llevaría además a un sistema de puntaje, que luego será utilizado para las ternas que definirán quiénes podrán acceder a esas promociones.

En tanto que, para el caso de los juicios políticos a quienes ya tienen un cargo, se cambiaría el actual sistema. Allí la idea es que el presidente del Jurado (el titular de la Suprema Corte) rija el órgano en todas aquellas denuncias o requerimientos que se hayan presentado durante su desempeño en tal carácter y hasta el final del proceso, más allá de que deje de presidir la Corte por el sistema de rotación que existe en ese órgano jurisdiccional -cambia una vez al año-.

Desde la oposición, sin embargo, aseguran que no tuvieron ningún anticipo de cómo son los proyectos, y dispararon contra uno de los que ya habían sido presentados, el del mapa judicial: "Es una idea del Frente Renovador, que copiaron y, encima, mal. Se está debatiendo en comisión, pero es difícil que salga si no aceptan varios cambios", dijeron a Crónica desde el Frente Renovador.