Las peleas entre el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos latinoamericanos son legendarias. A lo largo de los años, el organismo (un cancerbero de las políticas económicas aplicadas en la región) se cruzó con cuanta administración intentara alguna fórmula opuesta a las creencias y a los intereses del establishment económico internacional y de los Estados Unidos en particular.

En esta ocasión, la disputa es con Nayib Bukele, quien en 2019 asumió como presidente de El Salvador. El joven empresario, de 40 años, se postuló por el partido Nuevas Ideas y ganó las elecciones con el 53% de los votos: es el primer mandatario que no responde a ninguno de los bandos que se alternaron en el poder en los últimos 30 años (FMLN y ARENA).

Bukele (hijo de un musulmán converso) habilitó el uso del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador y se encontró con el rechazo del FMI, cuyo directorio emitió una recomendación instándolo a dar marcha atrás. Apenas un tuit le bastó al mandatario para descartar cualquier presión al respecto.

"I see you IMF, that's very nice", (Te veo FMI , eso es muy bueno), escribió el presidente con un sobreimpreso encima de una imagen deintentando caminar cabeza abajo sobre sus propias manos. Desde la vereda,(cuya cabeza está tapada por el logo del bitcoin) y otros personajes de la tira lo saludan de manera divertida. De esa manera, se rió elípticamente de la recomendación.