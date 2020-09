Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el decreto 734/2020 a través del cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, creó el Programa Acompañar para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. Incluye un apoyo económico que se pagará a través de la Anses, equivale a un Salario Mínimo Vital y Móvil por un período determinado de seis meses.

"El apoyo económico es un reclamo histórico que necesita de un Estado presente y hoy, a través de este plan, se podrá acompañar y dar sustento a muchas mujeres y personas LGBTI+ que sufren de violencia y lo necesitan para la lograr autonomía", explicó a Crónica, Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

