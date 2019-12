El jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero, sostuvo que pese a que hay sectores que "pretenden que (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner ocupe un lugar secundario, eso no va a suceder", porque con el presidente Alberto Fernández "se complementan".



De esta forma el funcionario respondió cuando le preguntaron qué lugar ocupará la vicepresidenta. "Es un debate que no dejó de estar presente en la campaña, y que no entiende la recepcionalidad que tenemos como espacio político", explicó el jefe de ministros en La Red.

En esa línea, añadió que se trata de una "vicepresidenta que ha sido presidenta 8 años, y que tiene un relieve internacional y reconocimiento y prestigio internacional". "Que en ese contexto pretendan que Cristina ocupe un lugar secundario, eso no va a suceder, y no sucederá porque somos un equipo donde Alberto y Cristina se complementan", confió.



También lamentó que "muchos no lo entienden", y que por ese motivo "lo dejamos para el plano de la especulación".